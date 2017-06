Les boîtes postales communautaires menacent la vie privée des gens, Postes Canada doit faire preuve de transparence.







RICHMOND, BC, le 5 juin, 2017 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se dit extrêmement préoccupé par le nombre de vols touchant les boîtes postales communautaires. Le respect de la vie privée et la sécurité des collectivités doivent être les toutes premières priorités. Postes Canada a l'obligation de protéger l'information confidentielle, et elle doit faire preuve de franchise envers la population à propos des vols visant les boîtes postales communautaires.

« En Colombie-Britannique, les résidents de la ville de Richmond ont été victime de boîtes postales communautaires vandalisées, et leur courrier, volé. Nous savons que la même situation se produit partout ailleurs au pays, mais malgré cela, Postes Canada demeure opaque face à ce fléau », soutient Mike Palecek, président national du STTP.

Le STTP a écrit au PDG de Postes Canada pour exiger un rapport exhaustif sur les vols et les actes de vandalisme visant les boîtes postales communautaires et le rétablissement de la livraison à domicile comme mode de livraison sécuritaire.

« Dès que Postes Canada s'est mise à planifier le remplacement de la livraison à domicile par l'installation de boîtes postales communautaires, nous l'avons avertie que non seulement sa décision entraînerait la perte d'un service public de grande valeur, mais qu'elle compromettrait aussi la vie privée et la sécurité des gens. Et c'est ce qui est en train de se passer », ajoute Mike Palecek.

Le STTP attend de la part du gouvernement fédéral qu'il respecte sa promesse électorale de rétablir la livraison à domicile. Un récent sondage Angus Reid fait clairement ressortir le fait que, pour la population, la livraison à domicile est très importante, et elle y tient.

