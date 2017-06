Une école, un gymnase - Un montant de 50 millions de dollars pour la construction de gymnases dans les écoles du Québec







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Des investissements totalisant près de 50 millions de dollars permettront la construction de 18 nouveaux gymnases dans les écoles du Québec dès cet été.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie­-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, ainsi que le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, ont procédé à cette annonce, en présence du caucus régional de la Mauricie, à l'occasion de leur passage à l'école Saint-François-d'Assise.

Les investissements annoncés aujourd'hui permettront la construction de gymnases dans des écoles qui n'en possèdent pas ou qui n'ont pas de salle adaptée assurant la sécurité des élèves.

Citations :

« La pratique d'activités sportives est un élément clé de la réussite éducative. C'est pourquoi nous devons agir sur plusieurs fronts, notamment en offrant aux élèves des installations sportives et récréatives qui leur permettent de bouger tout en étant sécuritaires. En ayant accès à un lieu adéquat pour la pratique d'activités physiques, ceux-ci pourront profiter d'un environnement stimulant et agréable, propice à leur persévérance et à leur réussite scolaires. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'école est beaucoup plus qu'un lieu d'apprentissage. Elle est un véritable milieu de vie, un environnement agréable et attrayant où l'on a le goût de forger son avenir. Je suis convaincue que cet investissement dans le patrimoine scolaire est un choix responsable qui bénéficiera à l'ensemble de la région et de la société. J'espère que les élèves de l'école Saint-François-d'Assise seront nombreux à profiter des nouvelles installations sportives mises à leur disposition. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« Je suis heureux que les élèves de l'école Saint-François-d'Assise aient accès à de nouvelles installations qui leur permettront de bouger. Il est dans notre intérêt d'offrir aux élèves des lieux d'apprentissage sains et sécuritaires, notamment pour qu'ils aient le goût d'y passer du temps, de persévérer dans leurs études et, éventuellement, qu'ils participent à la prospérité du Québec. »

Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières

Faits saillants :

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour l'année 2016-2017, l'annonce d'aujourd'hui porte à plus de 1,058 milliard de dollars le montant accordé, notamment, pour la rénovation d'écoles, en plus des 553 millions de dollars prévus pour la construction et l'agrandissement d'écoles (mesures d'ajout d'espace) dans l'ensemble du Québec.

Lien connexe :

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/infrastructures/infrastructures-scolaires/

Sources : Marie B. Deschamps Patrick Soucy Marianne Méthot

Attachée de presse Attaché de presse Attachée politique

du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille de la ministre du Tourisme, ministre responsable du député

et ministre responsable de la région de la Mauricie de Trois-Rivières

de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Laviolette 819 371-6901

418 644-0664 418 528-8063



SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 14:15 et diffusé par :