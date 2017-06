Rapides et pas dangereux, José Gaudet et ses amis font vivre des émotions fortes!







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Samedi dernier se tenait l'événement Rapides et pas dangereux organisé dans le cadre du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer, et présenté par Iristel. Personnalités connues des Québécois et gens du public se sont retrouvés à l'Autodrome St-Eustache afin de vivre une journée des plus intenses! Cette activité-bénéfice a permis d'amasser 15 840 $, une somme dont bénéficieront tous les Québécois touchés par le cancer.

« Nous avons eu une journée bien remplie, en émotion et en action! Plusieurs participants m'ont partagé des témoignages touchants liés à une expérience face au cancer. Tout le monde a une raison particulière de s'impliquer. Et nous n'en ferons jamais assez pour s'assurer que chacun ait tout le soutien nécessaire pour traverser cette épreuve. La Fondation québécoise du cancer est là pour eux, pour apaiser leurs craintes, les écouter et les réconforter, comme le ferait une 2e famille. Merci à ceux qui se sont impliqués, et merci à José d'avoir donné temps et énergie à l'organisation de cette journée incroyable! », a partagé Bruno Pelletier, porte-parole de la Fondation, très heureux du succès de l'activité.

L'amoureux des voitures, José Gaudet, a mis sur pied un événement à son goût, et dont la portée pouvait donner un appui significatif aux personnes atteintes d'un cancer, et leurs proches : « Il y a tellement de gens qui reçoivent un diagnostic de cancer de nos jours. On ne peut passer sous silence cette maladie, qui touche tout le monde, à tous âges. Il faut être proactif pour amasser des fonds, c'est pour cela que je tenais à répéter l'expérience cette année. Je suis heureux que plusieurs de mes collègues de la communauté artistique et qu'autant de gens aient répondu à l'appel. Je les remercie sincèrement! »

Rappelons qu'il s'agissait d'une chance unique pour les amateurs de voitures de luxe ou de course, et les accros aux sensations fortes, de se retrouver dans le siège du passager aux côtés de l'une de leur vedette préférée! En plus de José Gaudet et du porte-parole de la Fondation, Bruno Pelletier, étaient présents à titre de pilotes : Dany « Babu » Bernier, Jeff Boudreault, Véronique Cloutier, Lise Dion, Philippe Laprise, Louis Morissette et Mario Tessier. La journée fut animée avec entrain par Richard Turcotte. Elle s'est clôturée par un souper V.I.P. trois services donnant accès aux premières loges d'une course Nascar.

Rapides et pas dangereux a pu bénéficier de l'appui d'un présentateur officiel : Iristel. Son vice-président, ventes, segment entreprises, Harry Villeneuve a accepté de donner de son temps, à titre de président d'honneur, pour cette cause qui le touche particulièrement : « Ma présence aujourd'hui est directement reliée à mon expérience personnelle. Je crois qu'il faut s'impliquer, et qu'il faut donner un peu de soi afin que tous puissent mieux vivre avec le cancer. Je suis très fier de mon engagement auprès de la Fondation. »

Le Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer

Tout au long de l'année, mais particulièrement en ce mois de juin, la Fondation québécoise du cancer encourage la population entière du Québec à se défouler en organisant, participant ou donnant. En fonction des goûts et intérêts, un défoulement peut prendre la forme d'un défi vélo, d'une séance géante de yoga, d'un tournoi de golf, d'une bataille d'oreillers ou de la création d'une oeuvre d'art collective. Les organisateurs sont appuyés à chaque étape. Pas de temps ou d'idée en tête? Il est toujours possible de participer à un défoulement existant ou de faire un don, il y a sûrement un défoulement qui se déroule dans votre coin! Parce que chaque geste apporte un changement concret dans la vie d'une personne touchée par le cancer. Pour plus de détails : www.granddefoulement.ca

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s'occuper spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche une personne sur deux au Québec et qui comporte de nombreux impacts au quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et en Mauricie, elle offre aux personnes atteintes d'un cancer et leurs proches des services qui comblent des besoins concrets et facilitent l'accès aux traitements en oncologie. De plus, par ses services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

