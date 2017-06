Le programme La Passerelle Jazz célèbre son dixième anniversaire et ajoute l'Université de Waterloo ainsi que le Collège Conestoga







Bourses d'études totalisant 60 000 $ remis aux meilleurs étudiants relativement à la sécurité et au professionnalisme.

Le programme La Passerelle Jazz a conclu 14 ententes avec des établissements d'enseignement et des organismes de l'industrie.

HALIFAX, le 5 juin 2017 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie de célébrer le dixième anniversaire du programme La Passerelle Jazz, qui a vu le jour en 2007 dans le but de créer un cheminement de carrière simplifié menant à la profession de pilote au Canada.

Jazz marque cet engagement continu à l'égard des futurs pilotes professionnels du Canada en annonçant de nouvelles ententes avec deux établissements d'enseignement ontariens et leurs programmes d'aviation : le Collège Conestoga de technologie et d'enseignement supérieur, et l'Université de Waterloo.

« Le Collège Conestoga et l'Université de Waterloo offrent des programmes de haut niveau et constituent d'excellents partenaires à ajouter à La Passerelle Jazz en cette année marquante, a déclaré Steven Linthwaite, vice-présidente - Opérations aériennes de Jazz. Nous sommes ravis que ces deux établissements partagent la même vision que nous en ce qui concerne la création d'un brillant avenir pour la profession de pilote au Canada et nous nous réjouissons à l'idée de renforcer le lien qui nous unit afin d'atteindre nos buts communs. »

Ces ententes sont les premières du genre conclues entre Jazz et le Collège Conestoga ainsi que l'Université de Waterloo. Le programme La Passerelle Jazz, parmi les meilleurs de l'industrie, comprend une collaboration en matière de formation et de programmes d'études visant à promouvoir la sécurité et le professionnalisme, tout en fournissant de l'information à jour sur les meilleures pratiques de l'industrie. Le programme La Passerelle Jazz vise à établir un cheminement de carrière direct pour les diplômés qualifiés ; il comprend des évaluations en simulateur de vol ainsi que des bourses d'études et facilite la transition des meilleurs diplômés de programmes de pilotage à des postes de copilote à Jazz.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Jazz afin de répondre aux besoins croissants de pilotes et de professionnels de l'aviation hautement qualifiés au Canada. Cette nouvelle entente mise sur la force et la réputation établies du programme de formation en aviation du Collège Conestoga en offrant aux étudiants une voie d'entrée directe en vue d'une carrière prometteuse au sein de l'industrie », a déclaré Andrew Schmitz, président de la School of Liberal Studies du Collège Conestoga.

« L'Université de Waterloo est ravie de se joindre au programme La Passerelle Jazz et est heureuse d'être reconnue par Jazz Aviation pour la qualité de ses diplômés en aviation, a déclaré Ian McKenzie, directeur - Aviation à l'Université de Waterloo. Notre université reconnaît la valeur que les partenariats entre les membres de l'industrie et les bourses donnent à la formation offerte à Waterloo. Cette année, nous célébrons notre dixième anniversaire et notre septième cohorte de diplômés ; nos diplômés pilotent des avions à l'échelle de la planète, sur tous les continents, même en Antarctique. Les diplômés de cette année se réjouissent à l'idée que leur candidature soit prise en considération en vue d'une entrée directe au sein d'une société aérienne d'importance et, à cet égard, le programme La Passerelle Jazz donne à leur carrière en aviation une longueur d'avance de quatre à cinq ans. »

Chaque année, le programme La Passerelle Jazz remet 60 000 $ aux meilleurs étudiants pour reconnaître leur contribution à la sécurité et leur professionnalisme. Chacun des dix établissements d'enseignement participant au programme remet deux bourses d'études de 3 000 $ :

Prix La Passerelle Jazz - volet professionnalisme. Ce prix est attribué à un étudiant à temps plein à sa dernière année au programme d'aviation s'étant illustré par sa contribution exceptionnelle à la sécurité, son leadership et son professionnalisme. Il comprend une bourse de 3 000 $ ainsi que l'occasion de participer au processus de sélection du programme La Passerelle Jazz. Le gagnant est choisi par la direction du programme de l'établissement ou un représentant en collaboration avec Jazz afin de s'assurer que les critères sont respectés.

Prix La Passerelle Jazz - volet professionnalisme et diversité. Ce prix est remis à un étudiant à temps plein à sa dernière année au programme d'aviation s'étant identifié comme autochtone, personne handicapée, membre d'une minorité visible ou femme, et s'étant illustré par sa contribution exceptionnelle à la sécurité, son leadership et son professionnalisme. Il comprend une bourse de 3 000 $ ainsi que l'occasion de participer au processus de sélection du programme La Passerelle Jazz. Le gagnant est choisi par la direction du programme de l'établissement ou un représentant en collaboration avec Jazz afin de s'assurer que les critères sont respectés.

Lien entre La Passerelle Jazz et Air Canada

Jazz est la partenaire régionale la plus importante d'Air Canada ; elle exploite plus de 700 vols par jour et fait partie intégrante de la stratégie et de la présence de la société sur le marché nord-américain. Jazz est fière d'offrir le service Air Canada Express à destination de 72 villes du Canada et des États-Unis. Grâce à l'entente conclue entre Jazz et Air Canada, une carrière de pilote professionnel à Jazz offre un cheminement plus rapide vers l'exploitation de vols à Air Canada. Jusqu'à 80 % des pilotes d'Air Canada ont travaillé au sein des partenaires Air Canada Express ; la majorité provient de Jazz.

À propos du programme La Passerelle Jazz

Depuis 2007, Jazz participe activement à la conception des programmes d'enseignement et de formation des futurs pilotes professionnels au Canada en s'associant à des collèges et universités offrant des programmes d'aviation. En 2015, le programme a été renommé La Passerelle Jazz. Jusqu'à maintenant, Jazz a annoncé qu'elle a conclu des ententes relativement au programme La Passerelle Jazz avec les collèges et universités suivants offrant des programmes d'aviation, et avec les organismes de l'industrie suivants :

Établissements d'enseignement :

Collège Algonquin

Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi

Collège Conestoga de technologie et d'enseignement supérieur

Collège Confederation

Université Mount Royal

Collège Okanagan

Collège Sault

Collège Seneca

Université de Waterloo

Université Western

Organismes de l'industrie :

Ligue des cadets de l'Air du Canada

Air Canada

Bearskin Airlines

Wasaya Airways

Visitez le site Web de notre programme La Passerelle Jazz : flyjazz.ca/programmelapasserelle

Regardez nos vidéos sur YouTube : youtube.com/jazzaviationlp

Suivez-nous sur Instagram : instagram.com/jazzaviationlp

Joignez-vous à nous sur LinkedIn : linkedin.com/company/jazz-aviation-lp

Jazz continue d'être reconnue par les collectivités comme employeur de choix ainsi que pour son rendement opérationnel.

Elle a été nommée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité (2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012)

2012) Elle a été nommée employeur de choix pour les jeunes Canadiens (2017, 2016, 2015, 2014 et 2012)

2012) Elle s'est classée parmi les vingt-cinq meilleurs employeurs du Canada atlantique (2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012)

atlantique (2017, 2016, 2015, 2014, 2012) Elle a été nommée parmi les quinze meilleurs employeurs de la Nouvelle-Écosse (2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012)

2012) Elle s'est classée parmi les cinq premiers transporteurs aériens régionaux nord-américains en matière de ponctualité des vols ( 2015 et 2014)

2014) Elle a reçu des prix de fiabilité de Bombardier (2016, 2015, 2014 et 2013)

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Elle est la propriété de Chorus Aviation Inc. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz exploite plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 4 300 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz Aviation S.E.C. exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, des marchés à faible trafic ainsi que des marchés à trafic élevé pendant les périodes hors pointe à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé de 117 avions de Bombardier fabriqués au Canada.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier. Les Services techniques Jazz fournissent leurs services à des tiers tout en demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé d'avions de Bombardier. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

SOURCE Jazz

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 14:11 et diffusé par :