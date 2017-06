Le gouvernement du Québec à l'écoute des aînés







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, rappelle au critique de l'opposition que le gouvernement a réalisé au cours de la dernière année plusieurs consultations sur différents aspects de la situation des aînés au Québec.

Encore jeudi et vendredi derniers, plus de 225 partenaires issus de divers milieux étaient réunis à Québec afin de discuter du vieillissement actif, notamment de la situation des proches aidants, de l'habitation, de l'accès au marché du travail, du transport et de perspectives de vieillissement.

Citation

« Le gouvernement du Québec est toujours à l'écoute. Au cours de la dernière année, je suis allée à la rencontre des aînés et des différents groupes qui les représentent aux quatre coins du Québec. De plus, nous avons posé des gestes significatifs afin de mieux les protéger. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Faits saillants

Rappelons que le gouvernement du Québec a consulté des groupes d'aînés à plusieurs reprises lors de la dernière année :

Forum Vieillir et vivre ensemble sur le vieillissement actif (1 er et 2 juin 2017);

et 2 juin 2017); Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile (25 et 26 mai 2017);

Consultations particulières sur le projet de loi n o 115 (du 17 au 20 janvier 2017);

115 (du 17 au 20 janvier 2017); Consultations sur les caméras de surveillance (6 décembre 2016);

Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD (17 et 18 novembre 2016);

Consultation des partenaires sur le Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées (10 et 18 mai 2016).

Rappelons également que le projet de loi no 115 : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité a été adopté à l'unanimité le 30 mai dernier. En outre, le renouvellement du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées (PAM) sera présenté dans les prochaines semaines.

