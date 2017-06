Négociations à l'entrepôt de pièces automobiles UAP - Une date butoir est prévue par les membres d'Unifor







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Hier, en assemblée spéciale, les membres de l'unité UAP de la section locale 698 ont réitéré leur appui au comité syndical concernant le renouvellement de leur convention collective. Ils en ont aussi profité pour s'entendre sur la date du 16 juin prochain afin de régler une entente viable pour leur membre.

« Nous avons beau présenter des solutions aux problèmes de l'employeur, de son côté, il ne répond pas à aucune de nos demandes. On tourne en rond alors que le contrat de travail est échu depuis près de cinq mois », a déploré Diane Mimeault, représentante nationale d'Unifor.

Il faut rappeler que le 7 mars dernier, les membres ont donné un mandat de grève inconditionnel à leur comité de négociation dans une proportion de 89 %. Après 11 rencontres de négociation, aucune demande syndicale n'a été accordée et l'employeur maintient toujours l'ensemble de ses demandes.

Une demande de conciliation au ministère du Travail a été faite par le syndicat et deux rencontres sont prévues les 8 et 13 juin prochain. Il faut noter que la convention collective est échue depuis le 31 janvier 2017. Le droit de grève est acquis depuis le 22 avril et depuis le 24 mai, les membres ont commencé à utiliser des moyens de pression afin de démontrer leur solidarité. L'enjeu majeur est la demande de l'employeur qui veut obliger le temps supplémentaire en tout temps. Il veut aussi faire le ménage dans des clauses qui ne posent pourtant aucun problème.

« Nos membres sont prêts à se battre pour conserver leurs conditions de travail et de vie familiale qu'ils ont obtenues au cours des ans », a indiqué Mme Mimeault.

L'unité UAP représente près de 75 membres d'Unifor. Basé à Montréal, il s'agit d'un entrepôt de pièces qui alimentent les différents magasins UAP ainsi que des garages automobiles.

À propos d'Unifor

Fondé en août 2013, Unifor a été créé par la rencontre du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA). Le syndicat représente plus de 310 000 membres au Canada, dont près de 55 000 au Québec. Uniquement dans le secteur forestier, Unifor représente plus de 12 000 membres. Unifor est aussi affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

