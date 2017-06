Un tout nouveau Centre de données ouvre ses portes à Richmond Hill en Ontario







RICHMOND HILL, ON, le 5 juin, 2017 /CNW Telbec/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Urbacon, un important promoteur et gestionnaire de centres de données en colocation, ont le plaisir d'annoncer l'ouverture du tout nouveau centre de données (DC1) à Richmond Hill en Ontario. DC1 est l'un des centres de données les plus sophistiqués au Canada avec 10MW de puissance critique. DC1 est le premier centre de données, d'une série de cinq actuellement en construction. D'ailleurs, dès le 1er juillet 2017, le Centre de données de nouvelle génération situé au centre-ville de Montréal ouvrira également ses portes. Les centres de données construits par Urbacon sont à l'avant-garde en termes de fiabilité et d'efficacité, ils sont hautement sécurisés et offrent des possibilités de colocation évolutives et interconnectées.

Fiable, conception efficace

Le nouveau campus numérique de Richmond Hill a une puissance totale disponible de 80 MW et 500 000 pieds carrés d'aire louable, incluant la conception 2N pour assurer une alimentation électrique fiable sans interruption. En tant que premier fournisseur de colocalisation en gros au Canada qui utilise le système éco supérieur de KyotoCooling ©, Urbacon profite de la technologie de refroidissement du centre de données le plus économique et efficace sur le marché aujourd'hui. Les installations sont conçues pour atteindre un 1,1 ou mieux, offrant une économie d'énergie significative et une efficacité optimale d''utilisation de PUE (Power) aux clients.

Arrivée d'un joueur clé

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ est un fier partenaire dans deux centres de données, celui de Richmond Hill ainsi que le nouveau centre de données de Montréal. « Le marché canadien offre des occasions uniques aux entreprises internationales compte tenu de ses avantages en ce qui a trait aux normes de sécurité et la baisse du dollar canadien par rapport au marché américain, affirme Marco Mancini, président d'Urbacon. Avec des installations à Montréal et à Richmond Hill, Urbacon et le Fonds immobilier créent un écosystème central de haute technologie au Canada. »

A propos Urbacon Data Center Solutions Inc.

UDCS est le premier fournisseur de colocalisation en gros au Canada avec plusieurs centres de données de nouvelle génération dans des endroits différents à travers le pays. Il offre une grande connectivité, à haut rendement, haute sécurité, la géographie souple, le potentiel d'expansion et de la profondeur de l'organisation et la largeur pour assurer les données de son client est sécurisé. Urbacon Data Center Solutions Inc. est dédiée au développement, la construction et l'entretien des centres de données et des installations critiques. Veuillez visiter : www.udcsdatacentres.com pour plus de détails sur tous ses sites de centres de données.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiel, de bureaux, commercial, institutionnel qu'industriel. Au 31 décembre 2016, il comptait 48 projets en développement d'une valeur de 2,9 milliards $ qui créeront quelque 24 000 emplois, 41 immeubles sous gestion, 17 millions de pi2 de terrains à développer et 59 millions $ étaient voués à l'habitation abordable, sociale et communautaire. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

