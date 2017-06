HGrégoire remet un chèque de 34 661$ à Opération Enfant Soleil







SAINT-EUSTACHE, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Poursuivant son engagement auprès de la communauté pour des causes importantes, HGrégoire a remis un chèque de plus de 34 661$ au téléthon d'Opération Enfant Soleil le dimanche 4 juin 2017.

HGrégoire est d'ailleurs officiellement devenu une Entreprise Enfant Soleil cette année, démontrant son engagement philanthropique envers les enfants malades et l'importance que revêt la cause dans la mission de l'entreprise et le quotidien des employés.

Le montant amassé est le fruit de plusieurs activités de financement de l'entreprise, dont une vaste campagne sur les médias sociaux « Un commentaire, un don ». Pour chaque commentaire des internautes, HGrégoire a remis 0.50$ à Opération Enfant Soleil. Un total de 69 321 commentaires ont été écrits et la publication a rejoint 1 227 784 personnes.

« Chez HGrégoire, nous souhaitons rester engagés dans notre communauté en nous mobilisant pour des causes qui nous tiennent à coeur. C'est avec fierté, et avec la collaboration des internautes, que nous remettons ce chèque de 34 661$ à l'occasion du 30e anniversaire d'Opération Enfant Soleil », John Hairabedian, président.

Le partenariat entre Opération Enfant Soleil et HGrégoire a débuté en 2004. L'an dernier, l'entreprise avait remis 15 000$ lors du téléthon. HGrégoire continuera de soutenir Opération Enfant Soleil au cours des prochaines années et de faire rayonner la cause dans toute la province.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est à Saint-Eustache, emploie plus de 500 personnes. Aujourd'hui chef de file dans le secteur de la vente de véhicules d'occasion, HGrégoire a le plus grand inventaire de véhicules d'occasion au Canada. Lauréat du prix Choix du consommateur pour la 12e année consécutive, cette bannière familiale compte 15 mégacentres au Québec et 2 en Floride, offrant des véhicules d'occasion ainsi que des véhicules neufs. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs une voiture de qualité au meilleur prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur son parcours distinctif, visitez www.hgregoire.com.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, tout comme en région, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille.

Plus de 210 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.

