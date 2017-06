Les participants de la randonnée Gutsy en marche font montre d'un grand soutien à l'égard des Canadiens atteints de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse







La randonnée annuelle Gutsy en marche de Crohn et Colite Canada a permis de recueillir 3.2 millions $ pour soutenir la recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - La randonnée Gutsy en marche 2017 de Crohn et Colite Canada a permis de recueillir 3.2 millions $ pour appuyer la recherche, les programmes à l'intention des patients ainsi que les efforts de défense des droits et de sensibilisation visant à améliorer la vie de toutes les personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse - les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin (MII). Presque 20,000 personnes ont enfilé leurs espadrilles dimanche à plus de 60 emplacements partout au pays.

La randonnée Gutsy en marche, qui en est maintenant à sa 22e année, permet aux amis, aux membres de la famille et aux collègues de se rassembler pour montrer à leurs proches atteints de ces maladies chroniques qu''ils ne sont pas seuls. Les fonds qu'ils ont recueillis contribueront à mettre fin à la douleur, aux nombreuses opérations et aux moments manqués si souvent causés par la maladie de Crohn et la colite.

« Année après année, je suis épatée par la ténacité des cueilleurs de fonds et de la générosité des Canadiens en général, déclare Mina Mawani, directrice générale de Crohn et Colite Canada. Les fonds recueillis dans le cadre de notre randonnée Gutsy en marche nous aident considérablement à financer la recherche, la défense des droits et les programmes à l'intention des patients, lesquels sont tous essentiels à l'amélioration de la qualité de vie de nos patients ainsi qu'à notre démarche consistant à découvrir, un jour, les traitements curatifs nécessaires. Toutes ces activités contribuent considérablement à changer les choses dès aujourd'hui, à l'heure où Crohn et Colite Canada se classe parmi les principaux bailleurs de fonds de la recherche sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse dans le monde. »

Le Canada affiche l'une des prévalences des MII les plus élevées dans le monde. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies chroniques qui touchent près de 250 000 Canadiens et causent l'inflammation du tube digestif. Cela entraîne des ulcérations, des douleurs intenses, des saignements internes et, lorsque l'affection n'est pas traitée adéquatement, un besoin imprévisible et urgent d'utiliser les toilettes.

La randonnée Gutsy en marche contribue au financement d'activités de recherche comme le Projet GEM (sur les liens entre les facteurs Génétiques, Environnementaux et Microbiens) de Crohn et Colite Canada, qui a pour but d'explorer les causes de la maladie de Crohn, ainsi qu'au financement des programmes locaux de soutien et d'éducation.

Les dons à la randonnée Gutsy en marche continueront d'être acceptés jusqu'au 5 juillet 2017.

Pour visionner des photos de la randonnée Gutsy en marche prises partout au pays, rendez-vous au : www.gutsywalk.ca. Trouvez Crohn et Colite Canada sur Facebook à @ayezducrancanada, et Twitter à @ayezducran.

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada est le seul organisme de bienfaisance national au Canada composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies. Parmi les organismes caritatifs en santé du monde entier, nous sommes l'un des deux plus importants bailleurs de fonds destinés à la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. En effet, nous avons investi à ce jour plus de 100 millions de dollars dans la recherche sur ces maladies. Notre rôle consiste à transformer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite (les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin) par la recherche, les programmes à l'intention des patients, la défense des droits et la sensibilisation.

