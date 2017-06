Chartwell recueille plus de 165 000 $ pour un organisme de bienfaisance canadien







Ces fonds seront versés à Rêve d'une vie Canada, un organisme de bienfaisance partenaire de Chartwell

MISSISSAUGA, ON, le 5 juin 2017 /CNW/ - Chartwell, résidences pour retraités (« Chartwell ») a annoncé aujourd'hui le résultat des efforts déployés en 2016 en vue d'amasser des fonds au profit de son organisme de bienfaisance partenaire, Rêve d'une vie Canada. L'entreprise a recueilli plus de 165 000 $ en 2016 pour soutenir la mission de Rêve d'une vie Canada, qui est de changer la vision et les valeurs de notre société à l'égard de nos aînés en réalisant les rêves des personnes âgées et en faisant connaître leurs histoires pour inspirer toutes les générations.

« Dès le début, Chartwell a été beaucoup plus qu'un partenaire, et ses importantes contributions, ses campagnes de financement novatrices et son engagement inégalé envers notre mission ont dépassé nos attentes, relate Tom Wagenlander, Directeur général de Rêve d'une vie Canada. La générosité de Chartwell assure aux retraités d'un bout à l'autre du pays un accès à nos programmes pour plusieurs années, et nous entrevoyons l'avenir avec optimisme. »

La collecte de fonds s'est avérée un véritable effort communautaire combinant un don important fait par Chartwell dans le cadre de son engagement envers Rêve d'une vie et des fonds amassés par des donateurs externes et lors d'activités de financement communautaires organisées par les résidents de certaines des quelque 185 résidences Chartwell au Canada. « Notre partenariat avec Rêve d'une vie est l'une des façons que nous avons trouvées pour réellement contribuer au mieux-être des retraités, explique Sharon Henderson, Vice-présidente, Communication et affaires publiques chez Chartwell. Notre personnel, nos résidents et nos partenaires communautaires ont adopté Rêve d'une vie et lui ont témoigné leur soutien de plusieurs manières, notamment en organisant des campagnes de financement, en faisant des dons, en soumettant des candidatures et en étant de fiers ambassadeurs de la mission de Rêve d'une vie partout Canada. »

Les souhaits que réalise l'organisme peuvent être de petite ou de grande envergure et prendre la forme d'un événement communautaire ou encore d'un voyage à l'étranger. Ils sont aussi variés que le sont les retraités. La réalisation des souhaits permet aux retraités de renouer avec des êtres chers, de faire renaître leurs passions, de concrétiser le rêve de leur vie et de commémorer leur service au pays et à la communauté. Parmi les retraités dont le rêve a été réalisé, certains ont pu rencontrer pour la première fois des membres de leur parenté, diriger un orchestre (après avoir caressé ce rêve pendant 80 ans) et lui faire jouer l'hymne national canadien ou encore voir des bélugas de très près. Les retraités qui ont réalisé un rêve disent se sentir plus heureux, en meilleure forme et plus actifs au sein de la société à la suite de cette expérience.

Pour en savoir plus à propos de Chartwell et de Rêve d'une vie, visitez www.chartwell.com et www.revedunevie.ca

À propos de Rêve d'une vie Canada :

Rêve d'une vie Canada a pour mission de changer la façon dont la société voit et met en valeur les générations plus âgées en réalisant les rêves de nos aînés et en partageant leurs histoires afin d'inspirer les gens de tous âges. L'organisme de bienfaisance américain Wish of a Lifetime a été fondé en 2008 par le skieur Jeremy Bloom, deux fois participant aux Jeux olympiques, médaillé d'or à la Coupe mondiale, entrepreneur et ancien joueur de football de la NFL, dans le but d'honorer sa grand-mère. Rêve d'une vie Canada a été lancé à titre d'organisme indépendant au Canada en septembre 2015. La vision de l'organisme est celle d'un monde où la société fait place au vieillissement et à la sagesse inhérente qui l'accompagne, où les accomplissements et les sacrifices des aînés sont célébrés, et où les liens intergénérationnels font partie de notre quotidien. Après avoir réalisé un rêve, 93 pour cent des candidats américains retenus ont déclaré qu'ils ressentaient une amélioration de leur qualité de vie et 76 pour cent ont dit avoir une meilleure santé générale; et l'organisme s'attend à observer des avantages similaires chez les aînés canadiens. Pour en savoir plus au sujet de l'organisation, ou pour aider à réaliser le souhait d'un aîné, visitez http://revedunevie.ca/



Au sujet de Chartwell, résidences pour retraités : Chartwell est le plus important propriétaire et gestionnaire de résidences pour retraités à l'échelle du pays, qui incluent des résidences pour retraités autonomes avec soins d'assistance ou semi-autonomes et des établissements de soins de longue durée. Conformément à sa vision, Chartwell est dédié au MIEUX-ÊTRE et s'engage à offrir aux retraités un style de vie heureux, sain et valorisant. www.chartwell.com

