La Banque Scotia annonce son intention de racheter des actions de gré à gré







/AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX, NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter de gré à gré, à des fins d'annulation, jusqu'à 4 millions d'actions ordinaires détenues par un tiers sans lien de dépendance. L'opération sera réalisée dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée le 30 mai 2017, qui autorise le rachat d'un maximum de 24 millions d'actions ordinaires au cours de la période de douze mois débutant le 2 juin 2017 et se terminant le 1er juin 2018.

L'achat sera effectué en application des modalités de l'ordonnance de dispense relative aux offres publiques rendue par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et réalisé avant le 10 octobre 2017. Conformément à l'ordonnance, cet achat de gré à gré par la Banque Scotia ne représentera pas, au total, plus du tiers du nombre maximum d'actions que celle-ci est autorisée à acheter aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ce qui correspond à 8 millions d'actions ordinaires. Le prix d'achat de ces actions ordinaires sera établi d'un commun accord par la Banque Scotia et le vendeur tiers en deçà de leur cours à la Bourse de Toronto au moment de l'opération. Une fois l'opération réalisée, des renseignements sur celle-ci, notamment le nombre d'actions ordinaires achetées et leur coût total, seront déposés dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR), accessible au www.sedar.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à plus de 921 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, consultez banquescotia.com et suivez le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 13:11 et diffusé par :