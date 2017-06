Contrat de collecte des déchets - Derichebourg Canada Environnement lance ses activités à Gatineau







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir remporté en août dernier son premier contrat avec une ville québécoise d'importance, Derichebourg Canada Environnement a amorcé ce jeudi 1er juin ses activités avec la Ville de Gatineau. Il s'agit pour l'entreprise du plus gros contrat municipal qu'elle ait décroché en Amérique du Nord.

Pendant les quatre prochaines années, cette compagnie familiale implantée à Montréal depuis décembre 2015 gérera la collecte de l'intégralité des déchets du secteur résidentiel à Gatineau : ordures ménagères, matières recyclables, matières organiques, encombrants et sapins de Noël.

« Avec 11 millions de dollars d'investissements, 44 véhicules neufs qui seront tous équipés de la technologie Start-Stop d'Effenco permettant une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre, nous souhaitons apporter à Gatineau un élan d'innovation et un renouveau dynamique dans la gestion des déchets », précise Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Environnement.

Poursuivant dans sa volonté de créer de l'emploi local et durable, Derichebourg Canada Environnement a recruté dans le cadre de ce nouveau contrat plus de 100 employés venant tous de Gatineau. Il s'agit d'un pas important vers son objectif de créer plus de 500 emplois au Québec d'ici les cinq prochaines années.

Engagée auprès des communautés où elle intervient, l'entreprise a récemment mis gracieusement à disposition de la ville deux camions bennes qui ont permis pendant deux semaines de collecter près de 200 tonnes de déchets à la suite des inondations ayant affecté la région.

À propos de Derichebourg

Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchèteries, traitement de l'eau) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieux sensibles). Le groupe est aujourd'hui présent dans 14 pays, sur trois continents et compte 34 000 collaborateurs dans le monde. Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.

