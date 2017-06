Deux maisons d'Habitat pour l'humanité sont en cours de construction à Prince Albert







PRINCE ALBERT, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 5 juin 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan travaillent avec Habitat pour l'humanité et d'autres partenaires pour aider les Canadiens à se loger, tout en offrant des possibilités d'apprentissage et en renforçant les collectivités du pays.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ont inauguré aujourd'hui les travaux de construction de deux nouvelles maisons d'Habitat pour l'humanité à Prince Albert.

La première maison, située au 1351 16th Street Ouest, sera une maison de plain-pied de trois chambres, d'une superficie d'environ 109 mètres carrés (1 175 pieds carrés), avec un sous-sol partiellement aménagé. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que le gouvernement de la Saskatchewan, par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ont versé conjointement près de 56 000 $ pour la construction de la maison aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019.

Cette maison est bâtie grâce à un partenariat entre Habitat pour l'humanité en Saskatchewan et le Saskatchewan Polytechnic Institute (Polytech) à Prince Albert. L'institut offre une formation appliquée aux étudiants en menuiserie tout en soutenant des options abordables d'accession à la propriété à Prince Albert. Habitat pour l'humanité fournit les matériaux et Polytech, la main-d'oeuvre.

La deuxième maison, située au 1365 16th Street Ouest, a obtenu un financement fédéral-provincial de 50 000 $ grâce à l'Entente concernant l'IDLA. La maison sera un plain-pied de trois chambres, totalisant environ 109 mètres carrés (1 175 pieds carrés) et comportant un sous-sol aménagé. Cette maison est construite en vertu d'un partenariat conclu entre Habitat et CORCAN (Service correctionnel Canada). CORCAN travaille avec des détenus dans le cadre de programmes de formation professionnelle certifiés afin de construire des maisons, et Habitat s'occupe de fournir les matériaux.

L'engagement total de la Province envers Habitat pour l'humanité atteint 9,8 millions de dollars depuis mars 2009. De ce montant, les gouvernements fédéral et provincial ont investi 2 millions de dollars, grâce au Fonds consacré à l'infrastructure sociale, aux termes des deux ententes les plus récentes à avoir été conclues entre la Saskatchewan et Habitat pour l'humanité.

Le modèle novateur d'intervention d'Habitat pour l'humanité offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres logements d'Habitat. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan, consultez le site www.habitat.ca.

« Sous le parrainage d'Habitat pour l'humanité, le travail et la coopération sont à l'honneur pendant des travaux de construction comme ceux-ci - le gouvernement du Canada, en collaboration avec le gouvernement de la Saskatchewan, est fier de s'associer à cette initiative. Les sommes investies feront une différence à long terme dans la vie des deux familles concernées, puisque ces maisons leur appartiendront bientôt. Notre gouvernement demeure résolu à concevoir et à mettre en oeuvre des solutions dans le domaine du logement tant en Saskatchewan qu'ailleurs au Canada. » - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement comprend qu'il est important pour la population de la Saskatchewan et leurs collectivités d'avoir des habitations sûres et abordables. Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité afin d'aider deux familles de la Saskatchewan à investir dans leur avenir et à se bâtir une stabilité et une autonomie à long terme. Nous remercions tous les intervenants qui ont contribué à trouver une solution et à faire en sorte que la Saskatchewan reste forte. » - L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« L'inauguration des travaux de ces deux nouvelles maisons marque un tournant pour les familles qui y emménageront sous peu. Tandis que nous les épaulons dans la construction de leur nouveau chez-soi, nous sommes fiers de les aider à se construire une sécurité financière et une stabilité. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la famille d'Habitat pour l'humanité de Prince Albert. En bâtissant leur maison, nous enrichissons aussi leur collectivité. Quand nous voyons nos familles grandir et s'épanouir, nous aussi nous voulons que la ville de Prince Albert prospère. Ensemble, nous contribuons à la stabilité, une famille à la fois. » - John van Leeuwen, directeur général, Habitat pour l'humanité de Prince Albert

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642, consultez le site www.schl.ca ou suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 750 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 15?500 logements dans l'ensemble de la province.

