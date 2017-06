Le gouvernement du Canada soulignera le 75e anniversaire du raid sur Dieppe







Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale annonce que le gouvernement du Canada prévoit commémorer le 75e anniversaire du raid sur Dieppe et souligner les contributions des Canadiennes et des Canadiens à la Seconde Guerre mondiale.

OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - La meilleure façon de raconter l'histoire militaire du Canada est en utilisant les récits de ceux et celles qui y ont pris part. En reconnaissant et en honorant le service et les sacrifices extraordinaires consentis il y a 75 ans, nous conserverons vivante la mémoire de l'expérience du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale pour les générations à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé que le gouvernement du Canada prévoit commémorer le 75e anniversaire du raid sur Dieppe et la Seconde Guerre mondiale en France et au Canada en août 2017. Des cérémonies commémoratives officielles auront lieu à Dieppe, en France, ainsi qu'à Montréal, à Calgary et à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. On s'emploie également à planifier des cérémonies dans d'autres villes et collectivités canadiennes.

Une délégation officielle du gouvernement du Canada participera aux cérémonies et aux événements qui auront lieu dans le nord de la France du 17 au 20 août 2017. La délégation, dirigée par le ministre des Anciens Combattants, sera composée notamment de vétérans, de représentants de régiments, de jeunes et des représentants d'organismes autochtones. Un contingent des Forces armées canadiennes composée d'unités et de branches impliquées dans le raid participera également aux cérémonies et événements en France et au Canada.

Divers événements sont organisés, y compris une cérémonie commémorative de signature au Square du Canada à Dieppe, en France, le 19 août.

Citations

« En célébrant le 75e anniversaire du raid sur Dieppe, nous nous souvenons des sacrifices et de la bravoure des Canadiens et des Canadiennes qui ont porté l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous reconnaissons leur courage et les pertes subies et nous rendons hommage et honorons les personnes qui ont servi le Canada, ici et à l'étranger, lorsque notre pays comptait sur eux. En cet anniversaire solennel, nous prenons également un moment pour raconter les divers récits des Canadiens qui étaient à Dieppe et nous assurer que leurs sacrifices et leurs expériences sont transmis aux prochaines générations pour qu'elles puissent en garder un souvenir impérissable. »

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Le 19 août 1942 avant l'aube, le raid sur Dieppe a été lancé pour mettre à l'épreuve les défenses allemandes, mettre à profit les techniques d'assauts des alliés, forcer l'ennemi à détourner les ressources militaires sur le front est et acquérir de précieux renseignements. Épaulés par des commandos britanniques et américains, presque 5 000 soldats canadiens ont participé à l'attaque au port français fortifié de Dieppe. Bien tristement, de toute la Seconde Guerre mondiale, ce fut le jour le plus sanglant pour le Canada, car plus de 3 350 de nos hommes ont été tués, blessés ou faits prisonniers.

Les braves sacrifices de tous ceux qui ont participé à l'Opération Jubilee, ainsi que d'autres débarquements ultérieurs, ont contribué à affiner les techniques amphibies alliées avant les attaques réussies du D-Day sur les plages de Normandie le 6 juin 1944.

Dans le cadre des événements marquant le 75e anniversaire du raid sur Dieppe, le King's Own Calgary Regiment inaugurera un monument à Dieppe le 19 août 2017. Ce monument vise à rendre hommage aux membres du régiment ayant participé au raid.

Les combattants au raid sur Dieppe faisaient partie d'un contingent de plus d'un million de femmes et d'hommes canadiens qui portaient l'uniforme durant la Seconde Guerre mondiale.

Les activités soulignant le 75e anniversaire du raid sur Dieppe coïncident avec les festivités du 150e anniversaire de la Confédération du Canada en 2017 - une grande étape pour notre pays. Il s'agit d'une occasion d'établir un lien avec notre passé, de célébrer notre identité et nos réalisations exceptionnelles et de créer un héritage que nous léguerons aux générations futures.

Pour obtenir des précisions sur le 75e anniversaire du raid sur Dieppe, veuillez consulter le site veterans.gc.ca/75Dieppe

Fiche d'information sur le raid sur Dieppe

