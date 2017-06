Entrée express commencera à attribuer des points additionnels aux candidats qui ont un frère ou une soeur au Canada et aux candidats ayant de fortes compétences en français







MARKHAM, ON, le 5 juin 2017 /CNW/ - Des améliorations au système Entrée express qui entreront en vigueur demain favoriseront l'intégration des travailleurs qualifiés aux débuts de leur nouvelle vie au Canada. Cela profitera au Canada, puisque les nouveaux arrivants pourront plus rapidement mettre à profit leurs compétences pour renforcer et faire croître l'économie canadienne.

À compter du 6 juin, de nouveaux points seront attribués aux candidats ayant un frère ou une soeur au Canada. Les études ont montré que la présence d'un frère ou d'une soeur aide les nouveaux arrivants à s'intégrer à la société canadienne aux débuts de leur nouvelle vie au Canada.

Autres changements au système Entrée express, des points seront attribués aux candidats qui maîtrisent bien le français, l'inscription au Guichet-Emplois ne sera plus obligatoire, et les candidats ayant des notes égales seront classés dans le bassin d'Entrée express selon une nouvelle approche.

Les programmes gérés au moyen du système Entrée express attirent des travailleurs étrangers hautement spécialisés et d'anciens étudiants étrangers qui veulent s'installer au Canada en permanence et dont les compétences, qui sont recherchées, sont nécessaires à des employeurs de tout le Canada pour faire fructifier leurs entreprises et croître l'économie.

Citations

« Les programmes d'immigration économique gérés au moyen du système Entrée express attirent des immigrants très talentueux et qualifiés, dont les entreprises ont besoin pour faire croître et renforcer notre économie. Je me réjouis à la perspective de voir, grâce à ces améliorations, le Canada accueillir un plus grand nombre d'immigrants qualifiés ayant ici un frère ou une soeur qui pourra les aider à s'adapter rapidement à leur nouvelle vie, et les communautés francophones en situation minoritaire continuer à s'épanouir. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Après deux ans à l'Université de la Colombie-Britannique, je commençais à me sentir chez moi à Vancouver. Je savais que décrocher un emploi en architecture à Vancouver ne serait pas un problème étant donné mon expérience et, surtout, mon diplôme obtenu au Canada. Entrée express était l'option toute désignée pour moi si je voulais rester au Canada. Le processus de demande était très facile. Tout était très clair. Tout était très bien expliqué sur le site Web. Mon expérience avec Entrée express a été si positive que je le recommanderais à toute personne qui a la possibilité de présenter une demande. » - participant d'Entrée express, Miguel, Architecte

« Si vous cherchez la sécurité, un sentiment d'unité d'acceptation ainsi que d'appartenance à une collectivité, je n'hésiterais pas une seconde à choisir le Canada. Le système Entrée express est, à mon avis, l'un des systèmes les plus conviviaux sur la planète. Il est transparent. Toute l'information est là. Tout est bien expliqué. Je pense qu'il a été plus facile d'utiliser le système Entrée express que d'obtenir mon permis de conduire. Le processus n'a duré que trois mois et je ne pouvais demander mieux. Selon moi, les possibilités sont infinies au Canada pour les gens qui travaillent fort et qui sont persévérants. » - participant d'Entrée express, Dinesh, analyste opérationnel

