Le salon Chine-PECO va bientôt s'ouvrir à Ningbo







NINGBO, Chine, 5 juin 2017 /CNW/ - Le 3e Salon de l'investissement et du commerce Chine-pays de l'Europe centrale et orientale (China-CEEC Investment and Trade Expo) va se tenir à Ningbo, dans la province du Zhejiang du 8 au 12 juin, parallèlement au 19e Colloque de l'investissement et du commerce en Chine du Zhejiang et à la 16e Foire internationale des biens de consommation de Chine.

Le China-CEEC Expo, le premier salon complet traitant des investissements et du commerce entre la Chine et les pays de l'Europe centrale et orientale (PECO), est organisé conjointement par le ministère chinois du commerce et le gouvernement de la province du Zhejiang.

Destiné à promouvoir la coopération et les bénéfices mutuels entre la Chine et 16 pays d'Europe orientale et centrale, le salon offrira 15 activités comme des conférences, des forums, des expositions et des échanges culturels avec plus 3 000 articles présentés, soit une augmentation de 80 pour cent par rapport à la précédente édition, selon Zhang Wenhu, du comité d'organisation.

Pour le moment, plus de 240 entreprises d'Estonie, et Lettonie, de Pologne et de République tchèque et d'autres pays ont postulé pour les presque 300 stands.

Le salon revêt une grande importance de par son rôle de stimulation du commerce bilatéral entre la Chine et les PECO qui sont des éléments importants de l'initiative de la Nouvelle route de la soie.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le salon Chine-PECO se tient à Ningbo.

Cette ville côtière de l'Est de la Chine est en effet la préférée parmi les PECO pour transporter des biens en Chine grâce à ses ressources portuaires supérieures et son économie ouverte.

La coopération économique et commerciale entre Ningbo et les pays de l'Europe centrale et orientale représente un fondement solide pour le salon. En 2016, les exportations de Ningbo vers ces pays et les importations en provenant ont atteint 2,37 milliards de dollars US et à la fin de l'année il existait 120 projets d'investissements bilatéraux, ce qui représente un chiffre considérable pour la Chine.

Ningbo a établi des rapports amicaux dans les domaines de la culture, l'éducation et le tourisme avec les pays d'Europe centrale et orientale. En 2015, plus de 200 étudiants des PECO suivaient des études à Ningbo. Cette même année, un total de 80 voyages en groupe, soit 2 125 personnes originaires de Ningbo, ont visité les pays d'Europe centrale et orientale. Ningbo a étendu son cercle d'amis en se jumelant avec une vingtaine d'homologues des PECO.

Les deux précédentes éditions du salon Chine-PECO en 2015 et 2016 ont apporté à Ningbo une série d'accords dans différents secteurs. La ville a acquis de l'expérience pour améliorer sa compétitivité internationale en renforçant l'efficacité du commerce extérieur et en innovant avec de nouveaux horizons de commercialisation pour les produits de Ningbo. Les salons ont renforcé et étendu la coopération internationale avec d'autres pays.

Ningbo cherche à étendre le commerce et les investissements bilatéraux et espère atteindre une coopération plus profonde dans la productivité industrielle entre la Chine dans son ensemble et les PECO lors du salon de cette année. Jouissant d'une confiance croissante, la ville portuaire espère attirer l'attention du monde et démontrer ses charmes et avantages aux participants internationaux.

Liens vers des images jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=290532

SOURCE China-CEEC Investment and Trade Expo

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 12:06 et diffusé par :