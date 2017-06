BDC Capital veut investir 250 millions de dollars d'investissement de croissance - Le nouveau vice-président Claude Miron supervisera le programme







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - BDC Capital, la division d'investissement de la Banque de développement du Canada (BDC), a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit investir 250 millions de dollars d'investissement de croissance sur les cinq prochaines années, avec prises de participation minoritaire dans des entreprises en croissance rapide et à potentiel élevé. Avec cette nouvelle offre, BDC Capital entend combler l'écart entre les solutions de financement à petite échelle généralement proposées aux petites entreprises et les options offertes aux entreprises établies de plus grande taille.

« Les entreprises moyennes et en forte croissance recherchent constamment des solutions de financement flexible et patient », explique Jérôme Nycz, vice-président exécutif de BDC Capital. « Et c'est exactement la réponse à ce besoin que nous annonçons aujourd'hui. » « Notre objectif est d'être un partenaire à long terme des entrepreneurs, et de contribuer à la croissance des entreprises qui ont un fort potentiel, partout au Canada », poursuit M. Nycz. « Nous voulons donner à ces entrepreneurs ambitieux et talentueux les moyens d'exceller et de croître pour qu'ils puissent créer une nouvelle génération de champions canadiens. »

Patrick Latour, premier vice-président, Capital de croissance et transfert d'entreprise, a également annoncé la nomination de Claude Miron, un vétéran de l'industrie, au poste de vice-président et responsable du déploiement de la nouvelle offre d'investissement de croissance de BDC Capital. M. Miron remplace Elmer Kim, qui a récemment quitté BDC Capital après avoir lancé avec succès au cours de la dernière année la fonction et l'équipe Investissement de croissance.

L'offre s'adresse aux entreprises de tous les secteurs d'activité, partout au Canada, dont les revenus sont d'au moins 5 à 10 millions de dollars, qui sont des chefs de file établis dans leur industrie et qui sont à la recherche de capital pour assurer leur croissance interne ou procéder à des acquisitions. Les investissements seront réalisés sous forme de participations minoritaires allant de 2 à 25 millions de dollars aux fins de retrait de capitaux propres, de transfert d'entreprise (achat par la famille ou par les cadres) ou encore d'expansion. Selon les besoins en capitaux de l'entreprise, BDC Capital pourra intervenir dans la direction des affaires, participer à celles-ci ou être l'investisseur unique de la firme.

« Au cours des cinq dernières années, BDC Capital a investi près de 1,2 milliard de dollars de capital de croissance et a financé environ 750 transactions, allant du financement mezzanine aux prêts de fonds de roulement », ajoute Patrick Latour. « L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le récent engagement de BDC Capital d'offrir 1,8 milliard de dollars sur les cinq prochaines années afin de soutenir les entreprises à forte croissance qui possèdent peu d'actifs. »

Dans son dernier rapport, le Conseil consultatif en matière de croissance économique du ministre des Finances réaffirme que le Canada a encore la possibilité de développer son marché du capital de croissance. La décision de BDC d'investir ces fonds a été prise dans la foulée de la recommandation du Conseil de combler cette lacune par l'achat de participations minoritaires pour des projets de croissance et d'expansion. Le rapport du Conseil a aussi mené à la création d'un fonds de croissance dirigé par le secteur privé, avec l'appui de plusieurs banques et compagnies d'assurance canadiennes.

À propos de BDC Capital

Forte de plus de 2 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est la division d'investissement de BDC qui agit comme partenaire stratégique des entreprises canadiennes les plus novatrices et présentant le plus grand potentiel. Elle offre une multitude de services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise pour aider les entrepreneurs canadiens à transformer leurs entreprises en champions mondiaux. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca/capital.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant plus de 110 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

Claude Miron

Vice-président

Investissement de croissance

Claude Miron est vice-président, Investissement de croissance à BDC Capital. À ce titre, il dirige l'équipe de professionnels de participation au capital de BDC qui couvre l'ensemble du Canada. En étroite collaboration avec ses collègues responsables du financement subordonné et du financement mezzanine de l'équipe Capital de croissance et transfert d'entreprise, il investit des capitaux propres à valeur ajoutée aux côtés d'entrepreneurs canadiens qui travaillent à faire croître leurs entreprises pour qu'elles deviennent les plus concurrentielles au monde. Claude compte plus de 27 ans d'expérience dans les domaines du capital de risque, du financement corporatif, du financement mezzanine et du capital-investissement. Fort d'une solide expérience dans l'industrie, il a réalisé plusieurs investissements performants dans les secteurs des sciences de la vie, des technologies de l'information, des télécommunications, des technologies industrielles, de la fabrication, des produits de consommation, et des services industriels et commerciaux. Claude souhaite tirer parti de son expérience pour aider plus d'entrepreneurs canadiens à obtenir les capitaux dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions.

Communiquez avec Claude

Claude.MIRON@bdc.ca

Profil LinkedIn

SOURCE Banque de développement du Canada

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 12:29 et diffusé par :