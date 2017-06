Celebrons la Semaine du placement pour le Canada - une industrie en croissance







MISSISSAUGA, ON, le 5 juin 2017 /CNW/ - Les travailleurs temporaires d'un bout à l'autre du pays célébreront la Semaine du placement pour le Canada du 4 au 10 juin 2017. Les compagnies membres de l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS), leur personnel professionnel et leurs employés participeront activement aux activités soulignant cette semaine, car le nombre de postes temporaires a considérablement augmenté au cours du premier trimestre de 2017.

La Semaine de placement professionnel pour le Canada a été célébrée pour la première fois en 1980, sous l'appellation de « Semaine nationale des employés temporaires ». Elle connaît désormais un plus grand retentissement au Canada et aux États-Unis en raison de l'importante croissance du nombre de travailleurs temporaires et d'employés contractuels faisant partie de la main-d'oeuvre qualifiée dans tous les secteurs de l'industrie.

Cette célébration jouit du soutien de personnalités locales et de dirigeants politiques canadiens. ACSESS est fière des appuis qu'elle reçoit chaque année du premier ministre du Canada et de ses homologues provinciaux.

La premier ministre Phillippe Couillard a adressé le message suivant aux professionnels du recrutement et placement de personnel :

"En faisant appel aux membres de l'ACSESS, on est assuré de recevoir des services de qualité, offerts par un personnel hautement qualifié et guidé par les règles d'éthique les plus strictes".

Cette célébration vise à reconnaître les plus de 400 000 Canadiens qui ont un emploi grâce aux spécialistes du recrutement et placement de personnel. Comptant plus de 1 300 bureaux dans l'ensemble du Canada, les membres d'ACSESS comptent pour 85 % du volume d'affaires total du secteur du recrutement et placement de personnel au Canada. Les sociétés membres exercent leurs activités dans tous les créneaux du marché du recrutement et placement de personnel, comme les travailleurs temporaires et les employés contractuels, l'embauche directe et la recherche professionnelle.

Les gagnants du concours de rédaction « Expérience exceptionnelle »

Première place: Erwin Vancotthem

Membre: ManpowerGroup

Deuxième place: Rodel Capistrano

Membre: Mercer Bradley

Troisième place : Lucy Wightwick

Membre: McNeil Nakamoto Recruitment Group

ACSESS

ACSESS fait la promotion des pratiques d'excellence et des normes éthiques dans le secteur canadien de l'emploi, du recrutement et du placement de personnel. Ses membres proposent un service essentiel aux entreprises et une gamme variée de services de développement et de planification de carrière et de recherche d'emploi aux clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.acsess.org.

