BMO offre Android Pay aux clients canadiens

En plus du système de paiement Android Pay, BMO lance d'autres d'outils pour aider les clients à faire le suivi de leurs dépenses et de leurs récompenses en temps réel

MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'elle sera l'une des premières banques à offrir Android Pay à ses clients au Canada. La plateforme de portefeuille numérique développée par Google est une façon simple et sûre de faire des achats par carte de crédit ou de débit BMO en utilisant un appareil mobile Android compatible.

« Comme l'espace numérique s'affirme de plus en plus comme le circuit préféré des consommateurs pour la gestion des comptes et les achats, nous continuons d'offrir à nos clients des choix simples et sûrs pour combler leurs besoins en évolution constante et nous proposons maintenant Android Pay aux clients du Canada en témoignage de cet engagement », a déclaré Jennifer Hawkins, chef, Paiements de particuliers Amérique du Nord, BMO Groupe financier.

« Nous sommes très heureux d'apporter la simplicité et la sécurité des paiements mobiles aux clients de BMO grâce à Android Pay. À compter d'aujourd'hui, les clients pourront utiliser leur appareil Android pour régler leurs achats dans des centaines de milliers de terminaux de paiement sans contact au Canada », a poursuivi Pali Bhat, vice-président, Produits de paiements, chez Google.

Android Pay est une façon rapide, simple et sûre d'utiliser une carte pour acheter des articles dans les applications et magasins - sans utiliser un portefeuille physique - et cela sans partager votre numéro de carte de crédit ou de débit réel avec le commerçant lorsque vous payez en magasin. Votre appareil peut vous aviser de vos transactions faites avec Android Pay. Et, si par mégarde, vous perdez ou vous vous faites voler votre téléphone, il vous suffit d'utiliser « Trouver mon appareil » pour verrouiller instantanément votre appareil où que vous soyez, le sécuriser avec un nouveau mot de passe ou même le vider de tout renseignement personnel. Android Pay fonctionne avec les versions KitKat (4.4) ou supérieure des appareils Android à technologie NFC.

BMO lance de nouveaux outils pour aider ses clients à faire le suivi de leurs dépenses et récompenses

En plus du système Android Pay, BMO lance diverses nouvelles fonctions conçues pour aider le client à conserver la maîtrise de ses dépenses et de ses récompenses au quotidien :

Alertes sur cartes de crédit - Les alertes permettent au client de faire le suivi de ses transactions par carte de crédit; il reçoit en temps opportun par courriel ou par message texte des mises à jour et des rappels au sujet de son compte.

- Les alertes permettent au client de faire le suivi de ses transactions par carte de crédit; il reçoit en temps opportun par courriel ou par message texte des mises à jour et des rappels au sujet de son compte. Transactions en attente pour les cartes de crédit - Cette fonction aide le client à conserver le contrôle de ses transactions et dépenses par carte de crédit en affichant les transactions en cours en temps réel.

- Cette fonction aide le client à conserver le contrôle de ses transactions et dépenses par carte de crédit en affichant les transactions en cours en temps réel. Solde de récompenses en temps réel -Cet outil permet au client de voir et de faire le suivi du solde de ses points de récompense en temps réel par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et des Services mobiles BMO.

-Cet outil permet au client de voir et de faire le suivi du solde de ses points de récompense en temps réel par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et des Services mobiles BMO. Accès unique au site Web du programme de récompense - L'utilisateur accède facilement au site du programme de récompense en tapant ou en cliquant simplement par le biais des Services bancaires en ligne de BMO ou des Services mobiles BMO.

« En plus d'offrir rapidement de nouvelles facilités d'achats au marché, nous nous sommes attardés à élaborer une technologie capable de rationaliser l'expérience de nos clients dans des domaines qui sont tout aussi importants pour eux, comme la capacité de faire le suivi des transactions par carte de crédit en temps réel au moyen de leur appareil mobile, leur permettant de se faire un portrait complet de leurs finances en temps réel lors de leurs déplacements », a ajouté Mme Hawkins.

Pour de plus amples renseignements sur Android Pay, visitez : www.BMO.com/androidpay

Pour de plus amples renseignements sur les alertes sur cartes de crédit BMO, visitez : www.bmo.com/alertes

Pour de plus amples renseignements sur les transactions en attente, visitez : www.bmo.com/transactionsenattente

Pour de plus amples renseignements sur le détail des récompenses et l'accès unique, visitez : www.bmo.com/recompensesenligne

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 719 milliards de dollars au 30 avril 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

