Canadian Telecom Summit 2017 - Cogeco Connexion propose une approche renouvelée pour brancher les Canadiens

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Lors du Canadian Telecom Summit 2017, qui s'est ouvert aujourd'hui au Centre des congrès de Toronto, Ken Smithard, président de Cogeco Connexion, a présenté une approche renouvelée d'expansion du réseau conçue pour améliorer l'accès à Internet dans les régions éloignées et rurales du Canada.

Dans la foulée des mesures mises en place par les différents paliers de gouvernement pour offrir à un plus grand nombre de Canadiens un même niveau d'accès à Internet, il a affirmé que l'industrie devait faire partie de la solution.

« Comme entreprise, nous avons un rôle à jouer en donnant aux citoyens, aux organisations et aux entreprises les moyens de tirer profit des possibilités qu'offre l'ère numérique. Nous devons nous engager dans une transformation numérique devenue nécessaire et contribuer à brancher les collectivités », a déclaré M. Smithard.

Le président de Cogeco Connexion a présenté une vision plus ouverte, plus flexible des projets d'expansion de réseau, davantage axée sur la collectivité.

« Une approche différente est nécessaire si nous souhaitons joindre et servir les collectivités dans les régions qui ne reçoivent que peu de service ou n'en reçoivent pas du tout. Sur le plan des investissements, nous devons adopter une plus grande flexibilité, tout en utilisant comme leviers les programmes gouvernementaux et les fonds publics. Nous devons également travailler en collaboration avec les leaders des collectivités, avec d'autres fournisseurs de service et des partenaires clés locaux afin de faciliter la construction de réseaux à large bande et d'éliminer les obstacles », a affirmé M. Smithard.

« De plus, différents modèles opérationnels sont requis pour servir les collectivités éloignées, et nous devons réaliser des économies d'échelle afin d'éliminer la barrière des coûts. Plus important encore, il est vital que nous restions proches de nos collectivités, que nous soyons à l'écoute de leurs besoins et que nous comprenions leur situation. Chez Cogeco, être au service des communautés que nous desservons s'inscrit dans nos valeurs fondamentales depuis 60 ans maintenant. »

« Fournir un accès Internet à tous les Canadiens est un défi, et Cogeco a choisi de le relever. Pour y parvenir, il ne s'agit pas de réinventer la façon dont nous faisons des affaires, mais de nous adapter au défi et d'être novateurs. Chez Cogeco, nous avons la capacité et la volonté d'innover pour toujours mieux servir nos clients, nos collectivités et nos compatriotes canadiens », a-t-il conclu.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion (www.cogeco.ca) regroupe l'ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services de vidéo, Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware, la Caroline du Sud et l'est du Connecticut. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

