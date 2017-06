Inauguration de la nouvelle urgence de l'Hôpital Charles-Le Moyne







GREENFIELD PARK, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des efforts pour doter le réseau de la santé et des services sociaux d'infrastructures adaptées, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que la députée de Laporte et présidente du caucus du gouvernement, madame Nicole Ménard, ont procédé à l'inauguration des travaux de modernisation de l'urgence de l'Hôpital Charles-Le Moyne, une installation du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Les locaux inaugurés aujourd'hui constituent la seconde étape de l'ensemble du projet, à la suite de la première phase terminée en février 2016. Cette dernière phase consistait à aménager plusieurs nouvelles salles d'examen, de même qu'une toute nouvelle salle entièrement consacrée à la radiologie. De plus, les réaménagements ont permis de rassembler au même endroit plusieurs services spécialisés, notamment l'orthopédie, la chirurgie mineure et la gynécologie, et d'actualiser les normes en matière de technologie et de sécurité.

Le projet d'agrandissement de l'Hôpital Charles-Le Moyne représente un investissement total de 40 M$ dont 39 M$ provenant du Gouvernement du Québec et 1 M$ de la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne.

Citations :

« Ce projet de réaménagement témoigne de la volonté de notre gouvernement de moderniser l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, en soutenant des initiatives qui viennent répondre de manière concrète aux besoins de la population. Ces nouveaux locaux permettront de favoriser une plus grande efficacité clinique et une meilleure coordination des soins, dans un cadre encore plus sécuritaire pour le personnel et les milliers d'usagers qui fréquentent l'urgence chaque année. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'ensemble du projet de réaménagement de la nouvelle urgence de l'Hôpital Charles-Le Moyne témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde aux besoins croissants de notre région en matière de santé. Je suis fière que nous puissions compter sur des installations de cette qualité dans la circonscription de Laporte. Je me réjouis aussi de l'implication de la communauté qui a fait une contribution de 1 M$, par l'entremise de la Fondation de l'Hôpital. »

Nicole Ménard, présidente du caucus du parti du gouvernement et députée de Laporte

« Je suis très heureuse de l'ouverture des nouveaux locaux de l'urgence, désormais à la disposition des gens de la Montérégie. Il s'agit d'un réel gain pour l'ensemble de la population, qui aura accès à des services de la plus grande qualité, mieux organisés et plus sécuritaires, dans un environnement également plus convivial et spacieux. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Rappelons que des travaux préalables avaient été effectués pour permettre ce réaménagement majeur. Ceux-ci comprenaient le rehaussement de l'entrée électrique, le déplacement des quais de livraison ainsi que l'aménagement d'un bâtiment modulaire destiné à accueillir l'unité d'hospitalisation brève et une partie de la salle d'observation de l'urgence. Cet aménagement majeur a permis de libérer une zone tampon pour effectuer les travaux subséquents.

Parmi les autres améliorations apportées par l'ensemble du projet, notons :

de nouvelles aires d'observation;

une augmentation du nombre de civières de 39 à 43, dont 29 d'entre elles dotées de moniteurs cardiaques;

des alcôves de civière séparées par des murs, notamment pour augmenter la confidentialité et diminuer le risque de transmission d'infections nosocomiales;

quatre salles d'isolement à pression négative dotées d'un sas de décontamination

