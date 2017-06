Entente de partenariat régional en tourisme - Plus de 1 M$ pour des initiatives régionales en Mauricie







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de la Mauricie, l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) est renouvelée à hauteur de 1 117 000 $, et ce, jusqu'en 2020.

C'est ce qu'ont annoncé conjointement la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et la présidente de Tourisme Mauricie, Mme Valérie Bourgeois. Selon les termes de l'entente, le ministère du Tourisme investira une somme de 477 000 $, Tourisme Mauricie 550 000 $ et les partenaires locaux 90 000 $.

Citations

« Je suis extrêmement heureuse de reconduire cette entente de partenariat en Mauricie. L'entente 2012-2015 a permis de soutenir 26 projets touristiques dans la région, pour des investissements totaux de 1 199 229 $. C'est sans compter l'investissement des partenaires, qui a connu un effet de levier de 8,27 fois les investissements totaux, permettant ainsi d'atteindre 9 920 171 M$. J'invite les entrepreneurs touristiques de la région à soumettre leurs projets. Je suis sûre qu'ils sauront relever le défi de l'innovation. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le renouvellement de l'Entente de partenariat régional en tourisme est une excellente nouvelle! Pour la région de la Mauricie, cela constitue un levier important, qui stimulera le développement touristique. Grâce à ces investissements, les entrepreneurs et les organismes touristiques de la région contribueront au renouvellement de l'offre, ce qui permettra à la Mauricie de conserver son attractivité auprès des touristes, déjà nombreux à être séduits par "La belle d'à côté"! »

Valérie Bourgeois, présidente de Tourisme Mauricie

Faits saillants

Les EPRT ont pour but d'allier le ministère du Tourisme, les associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux à la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à concerter les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 11:25 et diffusé par :