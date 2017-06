Les 17 et 18 juin, Tous à RDPAT!







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles convie les citoyens de Montréal à Tous à RDPAT! les 17 et 18 juin prochains, un week-end festif qui en mettra plein la vue! Samedi le 17 juin, rendez-vous à Rivière-des-Prairies, à l'angle des boulevards Rodolphe-Forget et Perras, pour Tous au spectacle. Dimanche le 18 juin, c'est au parc de l'École secondaire de la Pointe-aux-Trembles que le week-end se poursuit pour le départ de la deuxième édition de Tous à vélo.

« Je suis fière de voir naître sur notre territoire une aussi belle initiative qui met en valeur deux de nos grandes forces : l'omniprésence de la nature et l'offre inégalée en termes de divertissement. Il s'agit d'un événement rassembleur pour la communauté, auquel toute la famille est conviée! Cette fin de semaine donnera le coup d'envoi à l'été et marquera le début d'une saison fort occupée. En effet, ce sera également l'occasion de connaître la riche programmation de la Vague estivale qui animera l'arrondissement jusqu'en septembre. Inutile d'aller très loin pour profiter de la belle saison! » a déclaré la mairesse Chantal Rouleau.

Samedi 17 juin - Tous au spectacle!

De 11 h à 17 h, rendez-vous à Rivière-des-Prairies, à l'angle des boulevards Rodolphe-Forget et Perras, pour profiter d'une foule d'activités qui plairont à toute la famille, telles que du théâtre de rue, un atelier de cirque, des installations en arts visuels, des spectacles insolites, un carrousel, un photomaton et bien plus! À 14 h, Anouk Productions promet d'éblouir avec d'impressionnantes prestations de mât chinois.

C'est également dans le cadre de cet événement qu'aura lieu le lancement de la Vague estivale, la programmation d'été de l'arrondissement qui comprend plus d'une centaine d'activités et spectacles gratuits en plein air, dans les bibliothèques et autres lieux de diffusion. L'arrondissement est heureux de compter sur le support financier des commanditaires de la Vague estivale et remercie le Port de Montréal, GT Group, les Caisses populaires Desjardins de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, le Collège Saint-Jean-Vianney, Gaz Métro et TC Média.

En cas de pluie, l'événement Tous au spectacle aura lieu à l'aréna René-Masson (9175, boulevard Perras).

Dimanche 18 juin - Tous à vélo!

Cette randonnée à vélo de 25 km est l'occasion idéale de découvrir les rues et le réseau cyclable de l'arrondissement. Au programme de cette deuxième édition qui se déroulera de 8 h 30 à 16 h : atelier de réparation, animation, collation et ravitaillement à mi-parcours. Le départ aura lieu à 9 h 30 au parc de l'École secondaire de la Pointe-aux-Trembles et l'arrivée est prévue à 11 h 30 au même endroit, où la fête se poursuivra avec plusieurs activités, de l'animation sur le site, une prestation de BMX Extrême avec KRUSHER TEAM, un spectacle d'UNDER MESS, une terrasse et un camion de cuisine de rue Ô deux soeurs. Un cadeau sera également remis aux papas qui enfourcheront leur vélo afin de souligner la fête des pères. L'inscription est gratuite.

Pour devenir bénévole ou participer à l'événement, visitez le ville.montreal.qc.ca/rdp-pat ou communiquez avec le 438 969-9673.

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, plus divertissant!

Avec cet événement rassembleur, l'arrondissement souhaite faire découvrir son territoire et tout ce qu'il a à offrir, non seulement à ses résidents, mais à tous les Montréalais. Le week-end Tous à RDPAT! s'inscrit dans le cadre de la campagne de valorisation RDPAT : l'arrondissement qui vous en offre plus, qui vise à positionner l'identité du territoire par rapport à celui de Montréal : son accès à la propriété la plus abordable à Montréal, ses bonnes opportunités d'affaires en termes d'espaces et de prix, ses projets de développement, ses événements culturels et sportifs, tout ça en pleine nature et à quelques pas du centre-ville.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

