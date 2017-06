Invitation aux médias - Inauguration du parc riverain Espace Fillion, le nouveau parc récréotouristique de L'Ange-Gardien







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, le maire de L'Ange?Gardien, M. Pierre Lefrançois, le Conseil municipal et les partenaires du projet ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration du parc riverain Espace Fillion de L'Ange?Gardien.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 6 juin 2017



Heure : 10 h 30



Lieu : Parc riverain Espace Fillion 6300, boulevard Sainte-Anne L'Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par courriel à reception@langegardien.qc.ca ou par téléphone au 418?822?1555.

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 11:31 et diffusé par :