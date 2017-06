3 M$ pour mobiliser les régions dans la lutte contre les changements climatiques







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Un soutien financier gouvernemental de trois millions de dollars a été accordé au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) pour son projet de mobilisation et de concertation en matière de lutte contre les changements climatiques.

Dans le contexte où des efforts importants doivent être déployés afin de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de l'action citoyenne, le soutien financier annoncé permettra de faire avancer la réflexion, le dialogue et la mobilisation régionale autour des enjeux des changements climatiques et favorisera le rayonnement des pratiques exemplaires en matière de réduction d'émissions de GES et d'adaptation aux impacts des changements climatiques.

Le projet vise spécifiquement :

À développer et réaliser, dans chaque région, un projet régional ou interrégional visant la réduction des émissions de GES;

À sensibiliser les acteurs du milieu à l'adaptation aux impacts des changements climatiques et à dresser un portrait de l'adaptation en région;

À faire rayonner les pratiques exemplaires des acteurs du milieu dans les régions et entre les régions.

Coordonnée par le RNCREQ, cette initiative impliquera la participation des 16 conseils régionaux de l'environnement (CRE), qui sont déjà bien implantés sur le territoire québécois. Les CRE seront responsables de mettre sur pied des activités de sensibilisation, de réflexion, de dialogue et de partage des initiatives exemplaires pour faire émerger, dans chacune des régions, une dynamique de mobilisation sur laquelle il sera possible de s'appuyer pour analyser des thématiques porteuses, selon les réalités régionales.

Ce vaste projet de mobilisation s'amorcera par la tenue de forums dans chacune des régions du Québec. Ce sera l'occasion de mettre à jour le portrait des enjeux climatiques régionaux et de rassembler les leaders prêts à s'engager. Le projet s'achèvera par l'organisation d'un forum national qui permettra aux CRE et à leurs partenaires de faire le point sur l'ensemble des réalisations.

Citations :

« La contribution de toutes et de tous est essentielle à l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques. Avec ce projet mobilisateur coordonné par le RNCREQ, les acteurs clés de chacune des régions du Québec sont invités à poursuivre le dialogue sur cet enjeu de première importance et à mettre au point une stratégie de lutte contre les changements climatiques qui correspond à leur réalité. Ensemble, nous pouvons agir afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. Faisons-le pour eux! »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Le RNCREQ est très heureux de poursuivre ce partenariat avec le MDDELCC, qui avait jusqu'à présent permis l'engagement de plus de 300 organisations et l'initiation de dizaines de projets dans toutes les régions. Les CRE vont ainsi continuer leur travail de mobilisation pour réaliser des actions concrètes partout au Québec. Le réseau des CRE a en effet cette capacité unique de mobiliser et de rassembler les acteurs régionaux, ce qui est crucial pour atteindre les cibles de réduction de GES et les objectifs de la Politique énergétique 2030 que s'est donnés le gouvernement. Les CRE invitent d'ores et déjà toutes les parties prenantes de leur région à collaborer et à manifester leur intérêt envers cette démarche de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique. »

Vincent Moreau, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement

Faits saillants :

Le RNCREQ constitue un réseau des 16 conseils régionaux de l'environnement (CRE) engagés dans la protection de l'environnement, dans la promotion du développement durable et dans la lutte contre les changements climatiques sur l'ensemble du territoire québécois.

Partenaire de longue date du gouvernement du Québec, le RNCREQ est notamment l'initiateur de trois projets de grande envergure, soit la campagne de sensibilisation en milieu de travail et scolaire Défi Climat, les Rendez-vous de l'énergie, qui ont mené à la production de diagnostics énergétiques et de plans d'action régionaux, et le projet Par notre PROPRE énergie, qui visait à engager le Québec sur la voie de la réduction de la consommation de pétrole.

Les fonds requis pour ce soutien financier sont prévus dans le Fonds vert, dans le cadre de la priorité 8 du PACC 2013-2020, qui vise à mobiliser le Québec en soutenant des initiatives de la société civile et des communautés.

Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, le gouvernement soutient les organisations québécoises dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.

