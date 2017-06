Bibliothèque et Archives Canada lance une exposition majeure : Canada : Qui sommes-nous?







GATINEAU, QC, le 5 juin 2017 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada est fier d'annoncer le lancement de l'exposition Canada : Qui sommes-nous?, sa plus importante exposition depuis plusieurs années. Inaugurée aujourd'hui au 395, rue Wellington, à Ottawa, elle tiendra l'affiche jusqu'au 1er mars 2018. L'entrée est gratuite.

L'exposition met en vedette de nombreux originaux, documents et oeuvres d'art rarement montrés. Loin de se limiter aux 150 dernières années, elle s'intéresse aussi à l'époque où des personnages comme Samuel de Champlain entrevoyaient déjà le potentiel de notre pays.

Depuis le 17e siècle, explorateurs, artistes, poètes et politiciens se sont exprimés sur la question de l'identité canadienne. Leurs réflexions pourront paraître parfois amusantes, parfois surprenantes, voire erronées aux yeux des générations actuelles. Elles nous aident néanmoins à comprendre qui nous sommes, à comprendre notre pays et à comprendre le rôle de Bibliothèque et Archives Canada, mémoire nationale.

Lorsque vous franchirez les portes du 395, rue Wellington, à Ottawa, vous serez accueillis par une mise en scène exubérante où castors, feuilles d'érable et cabane en bois rond sont à l'honneur. Au milieu de ces symboles, vous pourrez admirer une variété d'objets anciens emblématiques du Canada.

Les traces de raquettes vous mèneront ensuite à la salle Morley Callaghan, où sont exposés plusieurs originaux fascinants, notamment un exemplaire relié en cuir des Voyages du sieur de Champlain, un ouvrage du célèbre explorateur Samuel de Champlain accompagné d'une carte tracée de sa main (1613); le seul journal de la pionnière Catharine Parr Traill parvenu jusqu'à nous (1837); un autoportrait de l'artiste inuit Andrew Qappik (2003); des cartes de Noël du Groupe des Sept (1926 à 1945); et une aquarelle de Susanna Moodie (1870).

L'entrée est libre.

En cette année charnière de l'histoire de notre pays, je suis heureux que cette exposition donne gratuitement accès à une partie fascinante de la collection de Bibliothèque et Archives Canada, et en particulier à des oeuvres d'art et à des originaux rarement montrés. L'exposition Canada : Qui sommes-nous?, grâce à ses artefacts uniques et variés, nous aidera à mieux nous comprendre en tant que Canadiens, à mieux comprendre notre pays, et à mieux comprendre le rôle important de Bibliothèque et Archives Canada, qui préserve et raconte l'histoire du pays.

Guy Berthiaume

Bibliothécaire et archiviste du Canada, Bibliothèque et Archives Canada

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions. Restez en contact avec Bibliothèque et Archive Canada sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube.

