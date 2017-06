Initiative L'économie sociale, j'achète ! - Annonce économique : 15 partenaires majeurs pour l'économie sociale à Montréal







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Quinze institutions publiques et grandes entreprises privées [voir annexe] s'engagent à encourager l'achat de biens et services issus de l'économie sociale dans le cadre de l'initiative L'économie sociale, j'achète!

L'économie sociale, j'achète! est une initiative du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM). Lors de sa phase-pilote, plus de 200 contrats d'une valeur de 2,5 millions de dollars ont été signés sur une période de 18 mois alors que l'initiative comptait beaucoup moins de partenaires. « Notre projet-pilote nous a démontré que ce type de partenariats donne des résultats concrets et fait la différence pour nos entreprises d'économie sociale. Nous sommes donc particulièrement enthousiastes pour la suite des choses puisque nous avons réuni encore plus de partenaires et d'acteurs économiques majeurs avec nos fournisseurs de biens et services variés », affirme Édith Cyr, présidente du CESIM.

« La Ville de Montréal est extrêmement fière d'être un partenaire de la première heure de cette initiative et invite toutes les institutions publiques et privés à s'y joindre. C'est une façon concrète de contribuer directement au développement de nos collectivités, tout en s'assurant de retombées sociales et économiques qui contribuent à faire de Montréal une ville inclusive et agréable à vivre », a souligné Denis Coderre, Maire de Montréal.

« Je trouve stimulant de voir des gens se mobiliser et passer à l'action afin de dynamiser la croissance de leur communauté. L'initiative L'économie sociale, j'achète! s'inscrit dans la vision gouvernementale de l'économie sociale afin de développer les quartiers, les municipalités et les régions, au bénéfice des individus. En ce sens, le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020 vise à donner un nouvel élan à ce secteur d'activité. Le développement économique du Québec est intimement lié à son développement social, notre gouvernement unit donc ses efforts à ceux des entrepreneurs collectifs, des organisations qui les soutiennent et des acteurs locaux en vue de pousser plus loin ce modèle entrepreneurial novateur, solidaire et à l'écoute des besoins, a indiqué madame Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.

L'économie sociale à Montréal représente plus de 3 500 établissements, maintient plus de 65 000 emplois directs et génère annuellement des revenus de 2 milliards de dollars.

L'annonce publique a été suivie par une foire des entreprises d'économie sociale participantes au projet, afin de faire connaître la diversité de leurs produits et services aux acheteurs présents.

Le CESIM tient à remercier la Ville de Montréal, le Secrétariat à la région métropolitaine et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pour leur soutien financier.

À PROPOS DU CESIM

Le CESIM est une instance régionale de développement en matière d'économie sociale et un réseau d'affaires formé d'entreprises et d'acteurs montréalais de l'économie sociale. Partie prenante du réseau PME Montréal, le CESIM est reconnu par l'Agglomération de Montréal comme interlocuteur privilégié en matière d'économie sociale et agit comme pôle régional en économie sociale. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les intervenants locaux et régionaux, de promouvoir l'économie sociale et de faciliter la mise en place des conditions nécessaires à la création, la consolidation et la croissance des entreprises d'économie sociale sur l'île de Montréal.

ANNEXE

1. Aéroports de Montréal

2. Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

3. Cégep Marie-Victorin

4. Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM)

5. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'île (CIUSSS)

6. Commission scolaire de Montréal (CSDM)

7. Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI)

8. Concertation Montréal (CMTL)

9. Gaz Métro

10. Investissement Québec

11. Mouvement Desjardins

12. Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

13. Société de transport de Montréal (STM)

14. Université Concordia

15. Ville de Montréal

SOURCE Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal

