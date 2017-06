Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec appuie l'amélioration des infrastructures municipales de Fermont







FERMONT, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures municipales de Fermont, pour ainsi assurer la continuité des services essentiels aux citoyens et répondre adéquatement à leurs besoins.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, et le maire de Fermont, M. Martin St-Laurent, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de la nouvelle caserne de pompiers, qui a bénéficié d'une aide gouvernementale de plus de 8,4 M$ sur un investissement provincial-municipal de plus de 12,7 M$.

Le ministre Arcand a profité de l'occasion pour annoncer une autre contribution gouvernementale de plus de 7,5 M$ du gouvernement du Québec pour la construction d'une usine de filtration d'eau potable à Fermont. La Ville complétera le financement, pour un investissement provincial-municipal de plus de 11,3 M$. L'aide gouvernementale pour ces deux projets provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Plan Nord.

Citations

« En tant que ministre responsable de la région de la Côte-Nord, je suis fier de souligner la contribution de notre gouvernement à la réalisation de la nouvelle caserne de pompiers inaugurée aujourd'hui ainsi qu'à la construction d'une usine de filtration d'eau potable. Je me réjouis de ces investissements qui assurent la continuité de services essentiels à Fermont et qui répondent aux besoins de développement de la ville, tout en permettant à la région de croître sur le plan socioéconomique. »

M. Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le gouvernement est à l'oeuvre pour assurer un soutien constant aux municipalités du Québec, notamment en leur permettant de renouveler et de développer leurs infrastructures publiques, comme le démontrent bien les projets de la Ville de Fermont. Leur réalisation favorisera le maintien et le développement d'activités économiques, en plus de rehausser la qualité de vie de ses citoyens et des services qui leur sont offerts. »

M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants

Le nouveau bâtiment municipal abritant la caserne de pompiers et le service ambulancier comprend quatre portes de garage pour les véhicules d'incendie et deux portes pour les ambulances. À l'étage, on retrouve des bureaux administratifs, des espaces de rangement, un atelier de maintenance, des espaces de lavage et de décontamination et une salle de formation.

Le projet d'usine de filtration d'eau potable consiste en la construction d'une usine pour traiter l'eau prélevée au lac Perchard afin de répondre aux besoins d'une population de 4200 personnes. Il comprend également divers travaux de remplacement de conduites d'eau potable et d'eaux usées.

Ce programme vise à permettre aux municipalités du Québec admissibles de réaliser des projets d'infrastructures afin de répondre aux besoins de développement prioritaires engendrés par le déploiement du Plan Nord.

