Programme ÉcoPerformance - Une aide financière de 5,2 M$ accordée à Minerai de fer Québec inc. pour deux projets énergétiques à la mine du Lac Bloom

FERMONT, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec attribue une aide financière de 5,2 M$ à l'entreprise Minerai de fer Québec inc. pour ses projets de conversion énergétique. Cette aide financière provient du Fonds vert et s'inscrit dans le cadre du programme ÉcoPerformance découlant du Plan d'action 2013?2020 sur les changements climatiques.

Minerai de fer Québec inc. est l'entreprise qui veillera au redémarrage et aux opérations de la mine du Lac Bloom. Le premier projet vise le remplacement d'une chaudière vapeur fonctionnant au mazout léger par une chaudière vapeur à électrode dans la chaufferie principale de l'usine. La nouvelle chaudière permettra de répondre à une portion importante de la demande de vapeur de procédé ainsi qu'à des besoins de chauffage en mi-saison. Le passage au chauffage électrique permettra non seulement de diminuer la consommation de mazout liée aux activités de la mine, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale et les coûts de fonctionnement.

Le second projet consiste à la mise en place d'un convoyeur aérien destiné au transport du minerai. Le minerai extrait était historiquement acheminé par des camions de 240 tonnes de capacité jusqu'au concasseur et ensuite transporté sur un convoyeur vers le site de stockage. Le nouveau convoyeur aérien permettra de réduire considérablement le recours aux camions pour le transport du minerai, et donc de réduire aussi la production de gaz à effet de serre.

Ces conversions énergétiques permettront de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 19 689,2 t éq. CO 2 /an, ce qui équivaut à retirer près de 5 800 véhicules légers des routes annuellement.

Citations :

« Avec la Politique énergétique 2030, notre gouvernement s'est fixé des cibles ambitieuses en ce qui a trait à l'utilisation d'énergies moins dommageables pour l'environnement ainsi qu'à l'efficacité avec laquelle nous les utilisons. C'est en soutenant des entreprises comme Minerai de fer Québec, qui participe déjà pleinement à notre transition énergétique, que nous parviendrons à développer et à moderniser l'économie du Québec ».

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la Côte-Nord

« Cette annonce s'inscrit dans un vaste plan pour rendre nos installations plus performantes et moins énergivores afin de réduire au maximum notre empreinte écologique. Notre objectif, c'est de redémarrer cette mine à fort potentiel dans l'intérêt des communautés locales et autochtones, dans le respect de l'environnement et avec la complicité d'un partenaire de la première heure, le Gouvernement du Québec ».

Michael O'Keeffe, président-directeur général, Champion Iron Limited

Faits saillants :

Financé par le Fonds vert et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des organisations par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés.

La Politique énergétique 2030 présente une vision rassembleuse et des cibles ambitieuses proposées par le gouvernement pour opérer une transformation majeure du portrait de l'énergie au Québec.

