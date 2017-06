Labatt souligne l'engagement de ses employés envers la préservation des ressources à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement







Les idées proposées par les employés sont au coeur de la gérance environnementale de Labatt

MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui marque la Journée mondiale de l'environnement des Nations unies et La Brasserie Labatt du Canada en profite pour reconnaître les personnes qui sont au coeur de ses efforts primés en matière de protection de l'environnement : les employés. En appliquant le principe d'appropriation de la part des employés qui leur permet de mettre en avant des idées d'amélioration et de mettre en oeuvre des changements, Labatt a pu atteindre des résultats significatifs en matière de performance environnementale, ce qui lui a valu d'être nommée l'un des Employeurs les plus écolos du Canada pour la troisième année consécutive.

À ce jour, 55?000 idées d'employés ont été présentées, dont 45?000 ont été mises en oeuvre depuis 2001.

« L'appropriation de la part des employés tire ses racines profondes dans nos 170 années de brassage. Les solutions ne partent pas simplement du haut vers le bas, mais elles proviennent directement des employés qui connaissent mieux leur domaine au sein de l'entreprise. Ils ont la formation et la connaissance requises pour produire l'impact le plus important, » note Charlie Angelakos, vice-président, Services juridiques et Affaires publiques, Labatt. « Chez Labatt, les employés sont impliqués à toutes les étapes du processus, du remue-méninge à la recommandation des améliorations et l'implantation des changements nécessaires pour réduire l'impact de nos activités sur l'environnement. »

Les efforts relatifs à l'environnement de l'entreprise s'étendent bien au-delà de la Journée mondiale de l'environnement. La gérance et les mesures environnementales ont lieu en tout temps chez Labatt. Grâce aux efforts collectifs des employés, Labatt a :

Réduit sa consommation d'eau de 46 % depuis 2006

Réduit sa consommation totale d'énergie (l'électricité plus le carburant utilisés pour produire un hectolitre de bière) de 14 % entre 2011 et 2016, suffisamment d'énergie pour alimenter 4?000 maisons canadiennes

Idées des employés

Lorsque le lancement de nouvelles saveurs et de nouveaux contenants a entraîné une augmentation importante de la consommation de CO2 à la brasserie de Montréal, deux employés ont mis à profit les bonnes procédures opérationnelles de la compagnie pour utiliser le CO2 de manière plus efficiente dans le département d'empaquetage. En faisant un suivi des divers points où le CO2 est utilisé dans l'étape du remplissage du processus d'empaquetage, ils ont été en mesure d'identifier et de résoudre des problèmes mineurs avant que ceux-ci ne deviennent plus importants. L'équipe a ensuite appliqué le processus Planifier-Faire-Vérifier-Agir (PDCA) pour déterminer et mettre en place des solutions permettant de réduire la consommation en CO2 des opérations d'empaquetage de 9.1%, l'équivalent de 12 camions de CO2 par année.

« Je travaille dans l'équipe de la Qualité à la brasserie de Montréal. Chaque jour, je suis inspiré et stimulé à chercher des manières d'améliorer notre efficacité environnementale », affirme M. Maxime Boisvert de Labatt. « Étant donné que nous sommes les "propriétaires" des résultats de notre performance environnementale, nous disposons du pouvoir, du soutien et de l'encouragement nécessaires pour améliorer ces résultats pour le bien de l'entreprise, mais surtout pour le bien de l'environnement. ».

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

Fondée en 1847 à London, en Ontario, par John Kinder Labatt, la Brasserie Labatt célèbre son 170e anniversaire cette année. Elle constitue l'une des entreprises fondatrices du Canada et son principal brasseur. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 3 000 employés, six brasseries, trois brasseries artisanales indépendantes et un portefeuille de plus de 60 bières de qualité, dont Budweiser, Alexander Keith's, Labatt Bleue, Kokanee, Stella Artois et Corona. Ses marques incluent également des boissons prêtes à boire comme la Palm Bay et la Mike's Hard Lemonade. En tant que membre de la famille Anheuser-Busch InBev, Labatt s'engage à Rassembler les gens pour un monde meilleur, en apportant une contribution positive au moyen de ses multiples programmes qui soutiennent les communautés, prônent la consommation responsable et la protection de l'environnement.

