La Balade pour la Paix : un musée à ciel - Un parcours de 1 km d'art public sur la rue Sherbrooke Ouest

Une création du Musée des beaux-arts de Montréal pour le 375e anniversaire de Montréal

MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - L'exposition d'art public d'envergure internationale La Balade pour la Paix : un musée à ciel ouvert fait partie de la programmation officielle des célébrations du 375e de Montréal. Présentée du 5 juin au 29 octobre, cette exposition est conçue et organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) avec le soutien de l'Université McGill. Le parcours présente 67 stations (30 sculptures et 42 photographies) d'artistes canadiens et internationaux. Il est pavoisé aux couleurs des drapeaux des quelque 200 pays de l'ONU ainsi que de ceux des 13 provinces et territoires canadiens.

Le thème du 375e anniversaire de Montréal étant de « créer des ponts », le MBAM prend l'initiative d'unir deux musées et deux universités dans un parcours historique, esthétique et pédagogique, engagé et rassembleur, au coeur même de la métropole. La Balade pour la Paix tisse, pour la première fois, des liens entre deux secteurs institutionnels et internationaux de Montréal : celui du MBAM et de l'Université Concordia d'un côté, et celui du Musée McCord et de l'Université McGill de l'autre. Ce parcours inclut également le Pavillon pour la Paix du MBAM, inauguré en novembre 2016, qui constitue un legs officiel du gouvernement du Québec pour le 375e anniversaire de Montréal.

Cette exposition commémore également deux autres évènements d'importance : le 50e anniversaire d'Expo 67 et le 150e du Canada. La Balade rappelle à quel point l'Expo 67, visitée par 50 millions de personnes, fut une fenêtre ouverte sur le monde, un moment mémorable pour le Québec et le Canada.

L'honorable Louise Arbour, ambassadrice de La Balade pour la Paix, anciennement Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme affirme : « J'ai accepté sans hésitation l'invitation de Nathalie Bondil qui m'a proposé d'être l'ambassadrice de La Balade pour la Paix. Cette exposition exprime des valeurs fondamentales d'humanisme et de paix qui me sont très chères. L'Expo 67 a contribué à l'ouverture de Montréal et du Québec sur le monde et, 50 ans plus tard, des gens de partout sur la planète y vivent, partageant leur culture et leur espoir de paix. Cette exposition est un superbe cadeau à tous les Montréalais de toutes les origines pour célébrer les 375 ans de Montréal. »

«Le Musée est fier de participer aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Le Musée a été fondé en 1860, sept ans avant la confédération Canadienne. Le Musée joue un rôle de premier plan à Montréal depuis 157 ans, d'un point de vue culturel, social et communautaire. Nous ne cessons d'innover et de créer des expositions et des projets qui se démarquent, qui rayonnent internationalement et qui célèbrent Montréal et sa vivacité culturelle» a déclaré Jacques Parisien, président du Conseil d'administration du Musée.

Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, souligne : « Projet citoyen, généreux, fédérateur et ouvert sur le monde, La Balade pour la Paix invite à la promenade au coeur de la cité, quand l'art enchante la ville. Cet hommage veut perpétuer notre village global et le message de paix de Montréal qui était devenue à l'occasion d'Expo 67 une "Terre des hommes".

Pavoisée aux couleurs de quelque 200 pays du monde, en référence à la place des Nations, cette installation rappelle que Montréal reste l'île de la Paix pour de si nombreux immigrés au XXIe siècle, rescapés de tragédies politiques, économiques et climatiques. Savons-nous assez que Montréal est l'une des premières villes consulaires d'Amérique ? Qu'elle est également l'une des premières villes étudiantes du continent ? Ce sont ces forces vives que nous voulons célébrer avec ce trait d'union inédit entre quatre institutions majeures - deux musées et deux universités - pour fêter Montréal, métropole de culture et de savoir.

Notre initiative s'inscrit dans la continuité de la récente inauguration du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, cinquième pavillon du campus muséal et legs du gouvernement du Québec pour le 375e anniversaire de Montréal.

Nous remercions nos nombreux prêteurs et collaborateurs - artistes et institutions - qui ont accepté avec confiance de participer à cette ambitieuse exposition d'art public, particulièrement complexe à monter dans un espace aussi fréquenté que la rue Sherbrooke. »

« En tant que Montréalaise et présidente de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, c'est avec fierté que je célèbre l'aboutissement de La Balade pour la Paix. Ceux et celles qui étaient à l'Expo 67 se souviennent de la place centrale qu'occupait l'art sur le site de Terre des hommes. La Balade pour la Paix est aussi une exposition d'envergure internationale qui permet de contempler des oeuvres d'artistes canadiens et internationaux en plus d'assister au déploiement de drapeaux de près de 200 pays qui reflète la beauté du vivre-ensemble. Cet évènement majeur pour Montréal nous rappelle que l'art et la beauté peuvent rassembler les peuples », a déclaré Mme France Chrétien Desmarais, présidente de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

« Je salue le travail de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et l'ensemble des partenaires ayant travaillé à l'élaboration de La Balade pour la Paix. Cette promenade unique propose un condensé de tout ce que Montréal a de meilleur à offrir : une offre culturelle accessible à tous, issue d'une diversité de points de vue avec un message axé sur la paix », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Notre métropole est un phare de liberté et de paix reconnu pour sa diversité et son ouverture sur le monde. En réunissant des artistes provenant de partout dans le monde, cette exposition est le reflet du Montréal cosmopolite et créatif que nous sommes fiers de célébrer cette année », a fait savoir Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, déclare : « En cette année charnière de célébrations entourant Canada 150, des projets uniques et porteurs comme La Balade pour la Paix prennent tout leur sens. Les principes véhiculés dans ce remarquable projet - la diversité, l'inclusion et l'ouverture -, qui sont chers à notre société, m'ont charmée. En plus d'être une vitrine incomparable pour les artistes, cette exposition rend l'art encore plus accessible en initiant un public de tous les horizons. »

Christine Zachary-Deom, Chef mohawk de Kahnawake (CMK), a déclaré " L'art est un véhicule privilégié pour promouvoir le respect, l'éducation, la guérison et la réconciliation. Le CMK est résolument engagé dans la compréhension et l'éducation pour nos différentes cultures. Nous espérons que cela mènera à une meilleure connaissance et à un respect pour nos peuples, et le CMK applaudit donc cet objectif. Le moment est venu pour les Montréalais de nous connaître et de nous comprendre.

Un parcours urbain sur le thème de la paix et du partage

La scénographie de ce parcours, véritable musée à ciel ouvert, a été créée dans le respect de la trame urbaine et architecturale. Deux oeuvres monumentales délimitent la promenade à ses deux extrémités : devant le MBAM, le totem, Mât totémique des pensionnats de l'artiste canadien de la nation Kwakiutl, Charles Joseph, ouvre la voie à l'ouest tandis que la Nana danseuse (Rouge d'Orient, Bloum) de l'artiste française Niki de Saint Phalle la conclut à l'est sur le campus de l'Université McGill.

Cet itinéraire d'art public rassemble des oeuvres et des photographies des années 1960 à aujourd'hui portant un message de paix et d'espoir, à l'image des valeurs universelles d'humanisme, de tolérance et d'ouverture qui ont inspiré la réalisation d'Expo 67.

Un manifeste pour l'art public

Trente sculptures monumentales d'artistes contemporains de 11 pays et des cinq grandes régions canadiennes ont été repérées pour être exposées en témoignage de la filiation de l'universalisme artistique montréalais. Ces oeuvres ont été généreusement prêtées par des institutions muséales, des collectionneurs privés, des galeries d'art et des artistes, heureux de participer à cette grande célébration. Leur collaboration doit être soulignée, car les exigences de sécurité pour les oeuvres comme pour les passants sont singulièrement complexes dans un espace public aussi achalandé que la rue Sherbrooke.

Outre les oeuvres des Canadiens Luben Boykov (Terre-Neuve), Robert Murray (Colombie-Britannique), Sorel Etrog (Ontario), Ivan Eyre (Saskatchewan), Joe Fafard (Saskatchewan), Rose-Marie Goulet et Catherine Sylvain (Québec), Charles Joseph (nation Kwakiutl) et Robert Davidson (nation Haïda), celles des autres sculpteurs viennent de Belgique (Wim Delvoye), de Chine (Zhang Huan, Wang Shugang), des États-Unis (Jonathan Borofsky, Alexander Calder, Jim Dine, Keith Haring, Robert Indiana, Dennis Oppenheim, Richard Prince), de France (César Baldaccini, dit César, Niki de Saint Phalle), de Grande-Bretagne (Barry Flanagan), d'Italie (Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto), du Japon (Yayoi Kusama), du Mexique (Betsabeé Romero), de Pologne (Magdalena Abakanowicz), de Suisse (Ugo Rondinone) et de Taiwan (Ju Ming).

La maquette de L'Homme (Trois disques) par l'Américain Alexander Calder, gigantesque stabile offert pour l'Expo 67, toujours visible au parc Jean-Drapeau, a été restaurée pour l'occasion : emblématique d'Expo 67, l'oeuvre est installée devant le MBAM.

Des photographies témoins d'un monde en mutation

Sur ce parcours, 21 stèles présentent 42 ensembles photographiques exposés en recto-verso. Le visiteur déambule sur la rue Sherbrooke parmi les oeuvres de photographes contemporains établis à Montréal, ayant sillonné la planète pour capter des images fondées sur les valeurs d'ouverture, de paix et de diversité. Cet « album » témoigne de l'importance du mieux vivre ensemble et fait la promotion de la paix, de l'inclusion, de la diversité et de la différence, éléments fondamentaux qui favorisent une notion novatrice de l'altérité. Différentes approches sont préconisées dont la photographie documentaire et l'essai photographique où art et vie sont intimement liés. Les sujets abordés manifestent un regard généreux et humain. Certains photographes sont préoccupés par l'environnement et les richesses de la terre, tandis que d'autres captent notre imaginaire et nous transportent dans des lieux qui les ont inspirés. Une trame narrative dynamique a été imaginée, où les sculptures et les photos dialoguent entre elles.

Les photographes réunis sont originaires du Québec et du Canada, de l'étranger ou issus de l'immigration : Benoit Aquin, Raymonde April, Olga Chagaoutdinova, Darren Ell, Angela Grauerholz, Isabelle Hayeur, Michel Huneault, Jean-François Lemire, Aydin Matlabi, Valérian Mazataud, Jon Rafman, Kim Waldron et Robert Walker.

Les drapeaux de 200 pays, des provinces et territoires canadiens

En clin d'oeil à l'Expo 67, le parcours de l'exposition est pavoisé de drapeaux des pays reconnus par l'ONU ainsi que des 13 provinces et territoires canadiens. Le drapeau du Canada inaugure la marche à l'ouest, face au MBAM. Suivent ceux des autres pays, disposés par ordre alphabétique, et en alternance au nord et au sud. Les drapeaux des provinces et territoires canadiens sont placés selon leur date d'entrée dans la Confédération. Enfin, le drapeau de la Ville de Montréal ferme la marche, à l'est, vis-à-vis du Musée McCord.

Crédit et commissariat

Le commissariat de La Balade pour la Paix est assuré par Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef, et Diane Charbonneau, conservatrice des arts décoratifs modernes et contemporains, au Musée des beaux-arts de Montréal, et Sylvie Lacerte, consultante en art public et historienne de l'art.

Le design du parcours a été confié à Claude Cormier + Associés, firme internationale d'architecture du paysage établie à Montréal, accompagné par Michel Dallaire, designer industriel québécois, pour le mobilier urbain.

Les organisateurs remercient les nombreux collaborateurs, artistes et prêteurs, partenaires institutionnels et privés, ainsi que la Ville de Montréal et les riverains de la rue Sherbrooke, qui accueillent ces sculptures, photographies et drapeaux.

L'application mobile du 375MTL

L'application du 375MTL qui peut être téléchargée au www.375mtl.com/app rassemble du contenu didactique pour accompagner les visiteurs dans leur promenade : un mot d'introduction de l'Honorable Louise Arbour, ambassadrice de l'exposition, des capsules audios de Nathalie Bondil et des co-commissaires de l'exposition Sylvie Lacerte et Diane Charbonneau, ainsi que les cartels enrichis des oeuvres exposées.

Visites guidées

Dès l'inauguration, les guides bénévoles du MBAM offriront des visites pour la portion de l'exposition située entre le MBAM et la rue Peel. De son côté, l'Université McGill offrira des visites des oeuvres présentées sur son campus.

Horaire des visites guidées du MBAM - du 5 juin au 29 octobre

Les jeudis à 14 h, en anglais, et 14 h 30, en français

Les dimanches à 14 h, en anglais, et 14 h 30, en français

À propos du Musée des beaux-arts de Montréal

Le MBAM accueille un million de visiteurs chaque année. Il est le musée le plus visité au Québec, l'un des plus fréquentés au Canada, et se classe 12e parmi les musées d'art en Amérique du Nord. Avec leurs scénographies originales, ses expositions temporaires croisent les disciplines artistiques (beaux-arts, musique, cinéma, mode, design) et sont exportées à travers le monde. Sa riche collection encyclopédique, répartie dans cinq pavillons, inclut l'art international, les cultures du monde, l'art contemporain, les arts décoratifs et le design, et l'art québécois et canadien. Le complexe du MBAM est doté d'une salle de concert de 460 places, la Salle Bourgie. Le MBAM est de plus l'un des plus importants éditeurs canadiens de livres d'art en français et en anglais, diffusés à l'international. Enfin, le Musée intègre l'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie Michel de la Chenelière, le plus grand complexe éducatif dans un musée d'art en Amérique du Nord, qui lui permet de mettre en place des projets innovants en éducation, en mieux-être et en art-thérapie.

À propos de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et les contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds publics recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour en savoir plus : 375mtl.com

