Radisson annonce l'élection des administrateurs et les résultats de l'assemblée générale annuelle

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 5 juin 2017) - Ressources minières Radisson inc. (TSX CROISSANCE:RDS) (« Radisson ») annonce que les six candidats désignés dans la circulaire d'information datée du 9 mai 2017 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle tenue à Rouyn-Noranda le 2 juin 2017.

L'assemblée des actionnaires était représentée en personne ou par procuration par 39 494 740 actions de catégorie A, soit 36,71% des 107 594 357 actions de catégorie A en circulation. Compte tenu des procurations et des voix exprimées à mains levées, les résultats du vote sont présentés ci-dessous.

Résultats de l'assemblée générale annuelle

Administrateur Pour % Pour Abstention % Abstention Mario Bouchard 38 533 034 97,56 % 961 706 2,44 % Jean Dion 38 479 621 97,58 % 957 306 2,42 % Jean-Marie Dupont 38 323 934 97,04 % 1 170 806 2,96 % Denis Lachance 39 491 240 99,99 % 3 500 0,01 % Luc Simoneau 38 479 621 97,58 % 957 306 2,42 % Réjean Gourde 38 537 434 97,58 % 957 306 2,42 %

Également lors de l'assemblée, la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l à titre d'auditeur indépendant de la société, a été approuvée à 100,00% par les actionnaires.

Octroi d'options d'achat d'actions

Le 2 juin 2017, le conseil d'administration a autorisé l'octroi de 790 000 options d'achat d'actions aux administrateurs, dirigeants et un employé de la Société. En conformité avec le régime d'options chaque option permettra au détenteur d'acquérir une action de catégorie A du capital-actions de la Société au prix de 0,165$ jusqu'au 2 juin 2022. Suivant l'octroi d'options et conformément au régime d'options, il y a maintenant un total de 2 935 000 options d'achats d'actions en circulation.

La société annonce que deux administrateurs ont procédé à l'exercice de 300 000 options d'achat, résultant en l'émission de 300 000 actions de catégorie A à un prix de 0,10 $. Suite à cet exercice d'options d'achat, 107 594 357 actions de catégorie A de Radisson sont émises et en circulation.

La société annonce, qu'elle a retenu la firme Mackie Research Capital Corp. afin d'initier des services de mainteneur de marché pour la Société en fonction de l'approbation finale et en conformité avec les politiques de la Bourse de croissance TSX et autres législations. Mackie transigera les actions de la société avec comme objectif d'assurer une stabilité et une liquidité sur le titre de Radisson. L'entente est valide pour une période de 3 mois et la société a accepté de payer à Mackie une somme de 4 000$ par mois pour la période de l'entente, payable 3 mois à l'avance. Après la période de 3 mois, l'entente peut être terminée à tout moment par chaque parti par avis écris précédé d'une période de 30 jours. Mackie et la société agissent de façon indépendante. L'entente n'est assujettie d'aucun facteur de performance et Mackie recevra aucune option et aucune action pour comme compensation pour les services rendus.

À propos de Ressources Minières Radisson inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, avril 2015).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, excluant certains faits historiques, correspondent à de l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts et il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

