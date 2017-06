Mise à jour : Rétablissement à la suite des inondations au Québec







OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Harjit Sajjan, le ministre de la Défense nationale, a rencontré Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique du Québec, afin de discuter des progrès des mesures de rétablissement à la suite des inondations au Québec.

Comme l'urgence de la situation entourant les inondations au Québec s'est estompée, les mesures de rétablissement sont amplement dans la portée des mesures que les administrations provinciales et municipales peuvent prendre, et par conséquent, le personnel des Forces armées canadiennes (FAC) est en voie de quitter les lieux.

Au plus fort de leur présence, plus de 2 600 militaires étaient déployés dans l'ensemble du Québec afin de prendre part aux mesures d'atténuation et de rétablissement dans le contexte des inondations. Le Centre des opérations du gouvernement a participé activement à l'intervention pour faire face à cette situation et a coordonné l'appui offert par de nombreux partenaires, notamment les FAC, Transports Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Affaires autochtones et du Nord Canada et la Croix-Rouge canadienne, conformément au Plan fédéral d'intervention d'urgence.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les autorités provinciales et municipales touchées par les inondations et demeure sur un pied d'alerte, prêt à fournir toute l'aide nécessaire.

Citations

« Je voudrais remercier les membres des Forces armées canadiennes et le personnel du gouvernement pour leur intervention rapide et leurs services dévoués aux Canadiens pendant cette crise. Je voudrais également remercier tous les premiers répondants, le personnel de la Croix?Rouge, les bénévoles et tous les Canadiens qui ont uni leurs forces pour appuyer et aider leurs voisins et leurs communautés à combattre les effets de cette saison des inondations. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« L'engagement, le professionnalisme et la bonne volonté dont nos troupes font preuve lorsque leur pays fait appel à elles sont remarquables. En période de crise, la façon dont nous nous soutenons les uns les autres fait ressortir notre meilleur côté. Au nom de tous les Canadiens, je veux remercier tous les soldats, marins et personnel aérien qui ont offert leur aide à leurs concitoyens canadiens touchés par les inondations printanières. »

- L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Le 5 mai 2017, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a accepté une demande officielle d'aide fédérale de la part du gouvernement du Québec.

Le gouvernement du Canada paiera tous les frais liés au rôle joué par les FAC lors de l'intervention d'urgence.

L'aide apportée par les FAC comprenait la distribution et le remplissage de sacs de sable, le transport de citoyens touchés ainsi que la construction de digues et de murs protecteurs pour protéger les infrastructures essentielles. Les membres des Forces ont également prêté main-forte aux partenaires civils, comme la Croix-Rouge.

Dans une perspective plus large, le soutien du gouvernement comprenait ce qui suit :

Obtenir les ressources et les matériaux nécessaires, comme des sacs de sable;



Fournir un hébergement temporaire au Collège de l'Agence des services frontaliers du Canada à Rigaud ;

;

Effectuer des vols de surveillance des zones touchées;



Produire des prévisions sur les niveaux d'eau et analyser les données afin de fournir des rapports sur les conditions météorologiques et les inondations.

Le gouvernement du Canada a annoncé une contribution d'un million de dollars à la Croix-Rouge canadienne pour contribuer aux efforts contre les inondations.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez Sécurité publique Canada sur Twitter : (@Sécurité_Canada).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.sécuritépublique.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 10:14 et diffusé par :