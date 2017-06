Le CNRC et Siemens Canada signent un partenariat stratégique pour s'attaquer à des priorités nationales







OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et Siemens Canada ont conclu une entente stratégique visant à faire avancer le développement et la mise en application de solutions technologiques dans un nombre de secteurs clés d'intérêt national.

Par le cadre de ce partenariat, le CNRC et Siemens seront également appelés à collaborer avec l'industrie, l'écosystème de l'innovation et le milieu de la recherche du Canada. Cette collaboration débouchera sur de nouvelles possibilités d'affaires et de commercialisation de procédés, de solutions technologiques et de produits novateurs. Elle créera également de la richesse et améliorera la compétitivité mondiale des entreprises canadiennes.

Les secteurs clés ciblés par ce partenariat comprennent :

le changement climatique et l'économie à faibles émissions de carbone;

l'efficience et l'infrastructure énergétique;

les villes intelligentes et les technologies urbaines;

les soins de santé;

la création et le maintien d'un secteur manufacturier canadien compétitif à l'échelle mondiale;

les tendances technologiques;

la formation et l'éducation; et

les communications

« Depuis sa création il y a cent ans, le CNRC a toujours été fier de sa capacité à produire des innovations scientifiques en collaboration avec des partenaires comme Siemens », affirme Iain Stewart, président du CNRC. « Nous accueillons avec enthousiasme la perspective de collaborer avec Siemens pour répondre aux grandes priorités du Plan pour l'innovation et les compétences du Canada, et contribuer à la croissance d'une économie de l'innovation de classe mondiale. »

« Notre capacité à relever les défis et à tirer parti des possibilités qui s'offrent au Canada repose sur l'innovation technologique et de solides partenariats stratégiques en recherche », selon Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada. « Nous sommes heureux de collaborer avec le CNRC pour non seulement développer des solutions en appui à l'économie de l'innovation au Canada, mais aussi contribuer à la stratégie nationale sur le changement climatique et le développement durable. »

