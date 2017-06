Embellissement des cours d'école pour l'été 2017 - Investissement de 3 millions de dollars pour la réalisation de 148 projets d'embellissement de cours d'école







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Pour permettre la réalisation de 148 projets d'embellissement de cours d'école au cours de l'été 2017 à travers la province, le Gouvernement du Québec allouera une aide financière de près de 3 millions de dollars.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de son passage à l'école Coeur-Vaillant-Campanile. En vertu de ce programme, cet établissement recevra un montant de 25 000 $ pour l'installation de modules de jeux et le lignage au sol. Le ministre en a également profité pour dévoiler les projets qui se concrétiseront dans sa circonscription de Jean-Talon. Ainsi, un montant de 45 453 $ est accordé à cet effet et se répartit de la façon suivante :

COMMISSION SCOLAIRE ÉCOLE DESCRIPTION DES TRAVAUX MONTANT des Découvreurs École d'éducation internationale Filteau Réfection de surfaces et installation de mobilier urbain avec plantation d'arbres 20 453 $ des Découvreurs Pavillon Marie-Victorin Aménagement d'un terrain de volleyball de plage et réfection du terrain de basketball avec installation de mobilier urbain et verdissement 25 000 $



Total 45 453 $

Précisons que l'aide financière annoncée est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d'école pour l'année scolaire 2016?2017 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette mesure permet de financer divers projets d'aménagement que les commissions scolaires mettent en oeuvre en partenariat avec la communauté, et ce, dans le but d'offrir aux élèves un environnement propice à la pratique d'activités physiques, stimulant et sécuritaire.

Citation :

« La cour d'école est un endroit important pour les élèves puisque c'est là qu'ils se regroupent pour s'amuser et bouger. Nous croyons que la participation à des activités sportives ou récréatives favorise le sentiment d'appartenance à l'école, un élément clé de la persévérance scolaire des jeunes. Il est donc essentiel qu'ils puissent disposer d'installations attrayantes et sécuritaires qui leur donneront le goût de venir à l'école. Avec cet investissement, nous souhaitons leur offrir un environnement favorisant la réussite éducative de même que l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour l'année 2016-2017, l'annonce d'aujourd'hui porte à plus de 1,058 milliard de dollars le montant accordé, notamment pour la rénovation d' écoles, en plus des 553 millions de dollars prévus pour la construction et l'agrandissement d'écoles (mesures d'ajout d'espace) dans l'ensemble du Québec.

