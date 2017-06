Des FNB à bêta stratégique Franklin LibertySharestm commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto







TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - La Société de Placements Franklin Templeton au Canada a annoncé que deux FNB à bêta stratégique Franklin LibertyShares, le FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT (FLUS) et le FINB d'actions internationales Franklin LibertyQT (FLDM), commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

« S'ajoutant à notre offre initiale de deux FNB gérés activement qui ont commencé à se négocier le 30 mai, nos FNB à bêta stratégique Franklin LibertyQT fourniront aux investisseurs canadiens des options sur actions américaines et internationales pour leurs portefeuilles », a annoncé Duane Green, président et chef de la direction de la Société de Placements Franklin Templeton au Canada. « Notre équipe d'experts en FNB s'appuie sur un savoir-faire issu de recherches sur la gestion indicielle traditionnelle pour atteindre des objectifs de placement précis par l'intermédiaire de ces nouveaux FNB à bêta stratégique. »

Les FNB à bêta stratégique Franklin LibertyQT sont conçus avec des indices respectifs qui s'appuient sur une analyse à la fois fondamentale et quantitative. Chaque FNB LibertyQT cherche à reproduire un indice systématique fondé sur des règles qui applique une pondération axée sur quatre facteurs personnalisés : la qualité (50 pour cent), la valeur (30 pour cent), le momentum (10 pour cent) et la volatilité faible (10 pour cent).

« Notre méthodologie multi-facteur relative aux FNB à bêta stratégique a le potentiel d'améliorer les rendements et de réduire les risques à long terme comparée à une stratégie basée sur les capitalisations boursières pondérées, étant donné que différents facteurs obtiennent de meilleurs résultats à différents stades du cycle boursier, » a déclaré Patrick O'Connor, chef, FNB mondiaux Placements Franklin Templeton. « Notre équipe d'experts en analyse quantitative a relevé quatre facteurs fiables qui, par une combinaison personnalisée axée sur la qualité et la valeur, ont le potentiel de générer des rendements intéressants tout en fournissant de la protection contre les baisses. »

Gérés par Dina Ting, vice-présidente et gestionnaire principale de portefeuille, FNB mondiaux à San Mateo en Californie, les deux FNB à bêta stratégique sont :

le FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT (FLUS) - cherche à reproduire le rendement de l'indice LibertyQ U.S. Large Cap Equity, avant déduction des frais. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs américains à grande et à moyenne capitalisation;





- cherche à reproduire le rendement de l'indice LibertyQ U.S. Large Cap Equity, avant déduction des frais. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs américains à grande et à moyenne capitalisation; le FINB d'actions internationales Franklin LibertyQT (FLDM) - cherche à reproduire le rendement de l'indice LibertyQ International Equity, avant déduction des frais. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs situés dans des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada .

Les indices Franklin LibertyQT surpondèrent deux indicateurs du rendement à long terme, soit la qualité et la valeur. En privilégiant la qualité, chaque indice cherche à dénicher des titres présentant un potentiel de rendement et de santé financière à long terme. Les indices tiennent également compte de deux facteurs techniques : le momentum et la volatilité faible. Le momentum vise à déceler les tendances en matière d'investissement, alors que la volatilité faible peut procurer une certaine protection en cas de repli du marché.

La gamme de FNB gérés activement et de FNB à bêta stratégique Franklin LibertyShares exploite l'expertise en investissement, le savoir-faire en gestion et les vastes ressources de la Société de Placements Franklin Templeton, un chef de file en gestion d'actif de renommée mondiale.

Placements Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Société de Placements Franklin Templeton au Canada) est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées. La société compte plus de 650 professionnels en placement qui sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 30 avril 2017, son actif géré s'élevait à environ 741 G$ US, soit 1011 G$ CA.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site LibertyShares.ca, franklintempleton.ca ou communiquer avec Franklin Templeton à l'aide de Twitter (@FTI_Canada) et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

