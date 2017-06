Partenaire de l'initiative L'économie sociale, J'achète! - Aéroports de Montréal confirme son engagement pour le développement de l'économie sociale







DORVAL, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'événement public soulignant aujourd'hui la participation de plusieurs nouveaux partenaires à l'initiative L'économie sociale, j'achète! du Conseil d'économie sociale de l'Île de Montréal (CESIM), Aéroports de Montréal (ADM) a signé la déclaration d'engagement en affirmant sa volonté de recourir davantage aux services d'entreprises d'économie sociale.

« Nous sommes déjà dotés d'une politique d'achat responsable encourageant l'économie sociale, a indiqué Philippe Rainville, président et directeur général d'ADM. Nous croyons beaucoup à l'initiative du CESIM qui contribue à la vitalité économique des communautés tout en ouvrant la porte notamment à l'insertion sociale des jeunes, un aspect qui nous tient beaucoup à coeur. »

Un engagement bien réel chez ADM

Par le biais de sa politique d'approvisionnement, ADM forme ses agents du service d'approvisionnement à faire des choix qui intègrent des critères sociaux et environnementaux. On vise ainsi à augmenter les achats de biens et services écoresponsables qui procurent des bénéfices sociaux et qui renforcent la durabilité économique des organisations.

ADM travaille déjà avec des entreprises ou groupes issus des milieux communautaires, à titre d'exemple :

Formétal : fabrication de bacs de recyclage

Certex : centre de tri de récupération du textile (chiffons d'entretien ménager)

Comité écologique du Grand Montréal (CEGM) et Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI) : projets de verdissement dans les communautés riveraines.

Groupe information travail (GIT) : fabrication de mobilier urbain à partir de bois récupérés (frênes)

Festigout : service de traiteur

De plus, ADM a identifié des fournisseurs pour le recyclage de matériel informatique avec lesquels elle souhaiterait conclure des ententes de services.

« Tous ces efforts s'inscrivent dans une approche globale de développement durable qui est une priorité pour ADM, a conclu monsieur Rainville. En devenant partenaire de l'initiative du CESIM, nous reconfirmons cet engagement qui s'inscrit dans les activités et le fonctionnement quotidien d'Aéroports de Montréal. »

À propos d'Aéroports de Montréal

Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'aéroport international Montréal-Trudeau et du parc aéronautique et industriel de Mirabel. La société emploie 625 personnes.

