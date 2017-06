Fraude fiscale - Revenu Québec annonce des peines d'emprisonnement et des amendes de près de 240 000 $ pour deux résidents de Mont-Tremblant







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Revenu Québec annonce que M. Stéphane Guilbault et Mme Sonia Larocque, deux résidents de Mont-Tremblant, ont respectivement été condamnés à purger des peines d'emprisonnement avec sursis de 4 mois et de 6 mois, ainsi qu'à payer des amendes totalisant 239 581,35 $ dans un délai de 18 mois, relativement à des infractions à des lois fiscales.

M. Guilbault et Mme Larocque ont plaidé coupable, le 25 mai dernier, à des accusations relatives à la Loi sur la taxe de vente et à la Loi sur la taxe d'accise. En effet, ils ont reconnu qu'ils ont perçu des montants de TVQ et de TPS sans les remettre à l'État, à titre d'administrateurs du restaurant Le Bistro du Coin, à Saint-Donat-de-Montcalm.

Mme Larocque a également plaidé coupable à l'infraction d'avoir exploité un établissement de restauration sans tenir de registre des ventes. Quant à M. Guilbault, il a aussi plaidé coupable à l'infraction d'avoir exploité un établissement de restauration sans remettre de factures, contrairement à ce que prévoit la loi. Ces infractions ont été commises pendant la période du 7 février 2012 au 2 février 2015.

Ces condamnations découlent de perquisitions menées par Revenu Québec le 11 mars 2015 à la résidence de M. Guilbault et de Mme Larocque, ainsi qu'à leur restaurant.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de s'assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous.

POUR INFORMATION : Geneviève Laurier

Porte-parole

Revenu Québec

Téléphone : 418 652-5115

Courriel : genevieve.laurier@revenuquebec.ca

SOURCE Revenu Québec

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 10:23 et diffusé par :