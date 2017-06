Invitation aux médias - Aliments Ultima







GRANBY, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, accompagnée du président d'Aliments Ultima, M. Martin Parent, vous convie à une conférence de presse concernant l'entreprise Aliments Ultima.

Date : Le mardi 6 juin 2017



Heure : Conférence de presse : 9 h 15

Visite de l'usine : 9 h 45



Endroit : Usine d'Aliments Ultima

500, rue Principale

Granby (Québec) J2G 7G2

Accès Porte B - Entrée 19

Prenez note que sarrau, lunettes de sécurité, filet pour les cheveux et couvre-chaussures vous seront fournis par l'entreprise pour la visite de l'usine. Il est aussi fortement recommandé de porter des souliers à talon plat.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Fannie Charette-Pépin à l'adresse courriel suivante : fannie.charette-pepin@economie.gouv.qc.ca

