Le parc de l'Île-Lebel de Repentigny refait son image grâce au Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150!







REPENTIGNY, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Récréotourisme Repentigny, gestionnaire du parc de l'Île-Lebel, a bénéficié d'une contribution non remboursable de 102 500 $ dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) pour rehausser l'image de son pavillon d'accueil (chalet Thouin), en plus de mettre en valeur la faune et la flore du parc dans un parcours éducatif combinant carte interactive et réalité augmentée.

Faits en bref

À propos du parc de l'Île-Lebel

Le parc de l'Île- Lebel est un endroit très prisé tant par les citoyens de Repentigny que les visiteurs.

est un endroit très prisé tant par les citoyens de que les visiteurs. Situé en plein coeur du centre-ville, ce havre de paix de 15,7 ha en bordure du fleuve Saint-Laurent propose une pause santé en plein milieu urbain.

propose une pause santé en plein milieu urbain. Terre d'accueil de plusieurs événements majeurs, c'est plus de 200 000 visiteurs qui profitent annuellement de cette fenêtre sur le fleuve.

Quand la nature inspire la technologie!

Parcours de neuf points d'intérêt mettant en valeur la faune et la flore du parc :

L'alose savoureuse;



La tortue peinte;



La couleuvre rayée;



La marouette de Caroline;



Le roseau commun;



La renouée du Japon;



Le chevalier cuivré;



L'archipel de Repentigny ;

;

Les marais.

Réalité augmentée de certains points d'intérêt via l'application mobile gratuite téléchargeable gratuitement sur l'App Store ou Google Play avec le réseau Wi-Fi gratuit du parc.

Le parcours de neuf points d'intérêt se retrouve également sur le nouveau site internet du parc de l'Île- Lebel ainsi que sur une carte interactive disponible pour consultation sur un écran géant situé au pavillon d'accueil du chalet Thouin.

Pavillon d'accueil au goût du jour!

Le chalet Thouin qui abrite également le bureau d'information touristique saisonnier a changé son mobilier, rafraîchi son look intérieur et extérieur, en plus d'aménager une nouvelle terrasse.

Aménagement de nouvelles tables de pique-niques adaptées pour les personnes à mobilité réduite dans les aires de pique-nique.

À propos de Récréotourisme Repentigny

Récréotourisme Repentigny est l'image de marque de la Société de développement récréotouristique de Repentigny, un organisme à but non lucratif mis en place afin de doter la Ville d'une entité dynamique, structurée et décisionnelle pour favoriser l'essor du récréotourisme et la fréquentation des différents lieux ainsi que des événements à vocation récréative, touristique, culturelle ou patrimoniale sur son territoire.

Citations

« Des endroits comme le parc de l'Île-Lebel sont des lieux de rassemblement par excellence. Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre contribue à forger des communautés fortes. Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 préservera et améliorera notre infrastructure communautaire afin que les Canadiens et leurs familles puissent vivre des moments culturels, sportifs, récréatifs et de loisirs pour de nombreuses années à venir. Je salue le travail de Récréotourisme Repentigny qui a coordonné cet important projet », a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

« L'idée, c'est de piquer la curiosité des gens et de les rapprocher de la nature tout en respectant les espèces et leurs habitats naturels. En ajoutant la réalité augmentée, les gens pourront voir de près certaines espèces et même se prendre en selfie avec elles! », affirme Monsieur Yves Le Roux, président de Récréotourisme Repentigny.

parcilelebel.qc.ca | facebook.com/ParcIleLebel/

SOURCE Récréotourisme Repentigny

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 10:00 et diffusé par :