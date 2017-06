Entente de partenariat régional en tourisme - Plus de 1,5 M$ pour des initiatives dans Charlevoix







BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de Charlevoix, l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) est renouvelée à hauteur de 1?516?000 $, et ce, jusqu'en 2020.

C'est ce qu'ont annoncé conjointement la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, ainsi que le président de Tourisme Charlevoix, M. Éric Desgagnés.

Selon les termes de l'entente, Tourisme Charlevoix investira une somme équivalente à celle allouée par le ministère du Tourisme, soit 758?000 $.

Citations :

« Je me réjouis de la reconduction de cette entente, et je suis certaine que les investissements annoncés aujourd'hui contribueront de belle façon au développement du tourisme dans Charlevoix. Il est essentiel de concerter les investissements, notamment en fonction des priorités régionales. À cet égard, j'invite les promoteurs de la région à faire preuve d'audace et d'innovation en utilisant ce levier financier mis à leur disposition. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« Les associations touristiques régionales représentent, pour le ministère du Tourisme, des partenaires privilégiés, puisqu'elles contribuent grandement au développement économique de l'industrie touristique. L'entente 2012-2015 dans Charlevoix a permis de soutenir 54 projets touristiques, pour des investissements totaux de près de 1,6 M$. L'investissement des partenaires a connu un effet de levier multipliant par 6,4 les investissements totaux, ce qui a permis d'atteindre près de 10,2 M$. Je suis donc extrêmement fière du renouvellement de ce programme financier significatif pour les régions. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'industrie touristique de Charlevoix se réjouit de l'annonce de cette nouvelle entente de partenariat régional. Il est fondamental pour Tourisme Charlevoix de contribuer au financement d'initiatives locales visant à bonifier et à diversifier l'offre touristique en fonction des priorités de la région et de celles du ministère du Tourisme du Québec. Il est évident que l'EPRT 2016-2020 permettra de stimuler le potentiel touristique de Charlevoix et d'accroître ainsi la notoriété de notre destination. Tourisme Charlevoix est donc fier d'être partenaire de ces projets, qui seront répartis sur notre territoire et qui viseront différents secteurs d'activité. »

Éric Desgagnés, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants

Les EPRT ont pour but d'associer le ministère du Tourisme, les associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux à la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à concerter les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

