Le poulet demeure la viande préférée au Canada







OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - Les Canadiens ont consommé 32,5 kg (par habitant) de poulet en 2016, ce qui représente la plus importante consommation de poulet jamais observée au Canada.

Cette statistique confirme que le poulet est le favori des consommateurs canadiens et qu'il continue d'être un élément important des repas nutritifs qu'ils offrent à leur famille. C'est il y a un peu plus d'une décennie que le poulet est devenu le choix numéro un des Canadiens, lorsque la consommation de poulet par habitant (par personne) a dépassé celle du boeuf pour s'emparer du premier rang - une position qu'occupe le poulet depuis.

« Le poulet est la viande numéro un chez les Canadiennes et Canadiens qui veulent une option saine et nutritive pour eux-mêmes et leur famille, a indiqué Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. Nos producteurs sont fiers d'élever du poulet nutritif et de grande qualité pour la population canadienne. C'est ce que nous faisons depuis des générations, et nous sommes heureux de constater que notre dur travail est reconnu. »

L'année 2016 a été l'une des plus fructueuses de tous les temps pour l'industrie du poulet; en effet, la production a augmenté de 4 % pour atteindre un total de 1,148 milliards de kg de poulet canadien frais et nutritif.

La confiance est l'un des principaux éléments qui expliquent le succès continu de l'industrie canadienne du poulet.

En effet, dans un sondage récent, 93 % des Canadiens ont affirmé qu'ils préfèrent offrir à leur famille des aliments élevés par des producteurs canadiens - et c'est pour cette raison que le nouveau logo de marque « Élevé par un producteur canadien » a été introduit. Maintenant, les Canadiennes et Canadiens peuvent rechercher le logo pour savoir d'où proviennent leurs aliments - et avoir pleinement confiance que le produit a été élevé par un producteur canadien soucieux de la salubrité.

« Nous avons une responsabilité envers nos consommateurs : leur offrir des aliments salubres, les protéger, et élever nos animaux sans cruauté et avec soin, a ajouté M. Fontaine. Les fermes canadiennes d'élevage de poulets sont exploitées par des femmes et des hommes qui travaillent dur, et les oiseaux sont élevés selon les normes les plus strictes en matière de salubrité des aliments et de bien-être animal. »

Les producteurs de poulet canadiens travaillent fort chaque jour afin d'offrir les meilleurs soins possible à leurs oiseaux et pour veiller à leur santé et à leur bien-être. Les consommateurs canadiens ont des attentes élevées envers leurs producteurs : ils veulent à la fois un approvisionnement stable et la certitude que l'excellence et les pratiques exemplaires sont à la base de toutes les activités liées au bien-être animal et à la salubrité des aliments. Or, les producteurs de poulet canadiens sont fiers de répondre à ces attentes, et ce, avec chacun de leurs troupeaux.

Les Producteurs de poulet du Canada sont responsables d'assurer que leurs 2 800 producteurs produisent la bonne quantité de poulet frais, sécuritaire et de haute qualité, et de faire valoir leurs opinions lorsque d'importantes décisions de politique sont prises dans le secteur agricole.

www.poulet.ca | www.producteursdepoulet.ca

SOURCE Chicken Farmers of Canada

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 09:59 et diffusé par :