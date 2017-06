La Financière Sun Life lance une thérapie en ligne pour faciliter l'accès aux soins en santé mentale







Une thérapie cognitivo-comportementale virtuelle permet de contourner des contraintes comme l'isolement géographique, le manque de temps et la mobilité réduite

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life lance un projet pilote utilisant une nouvelle approche, qui vise à offrir une meilleure accessibilité aux soins en santé mentale à ses participants grâce au programme de thérapie cognitivo-comportementale virtuelle. Offert en partenariat avec l'Université de Regina, la nouvelle thérapie en ligne permettra un accès plus facile et plus rapide aux thérapies cognitivo-comportementales. Consciente qu'un Canadien sur cinq souffre d'une maladie mentale1, la Financière Sun Life a à coeur de pourvoir ses clients d'un accès novateur et sans tracas à des soins de qualité en santé mentale.

«À une époque où les problèmes de santé mentale représentent presque 30 %2 des dossiers d'invalidité, il est plus important que jamais d'explorer d'autres manières de donner accès plus rapidement à une thérapie efficace à ceux qui en ont besoin, indique Marie-Hélène Pelletier, docteure en psychologie et vice-présidente adjointe, santé mentale au travail aux Garanties collectives de la Financière Sun Life Canada. Nous vivons dans un monde de plus en plus numérique. La thérapie cognitivo-comportementale en ligne représente une manière nouvelle et novatrice de joindre nos participants et de leur offrir des solutions souples, en particulier à ceux qui vivent en région éloignée, là où l'accessibilité à des soins qualifiés est parfois limitée.»

La thérapie virtuelle sera proposée aux clients en congé autorisé pour cause d'invalidité affichant des symptômes d'anxiété ou de dépression faibles ou modérés. Le programme de thérapie cognitivo-comportementale comporte cinq modules à faire à son propre rythme. Chaque semaine, un thérapeute attitré communique par courriel avec le client afin de suivre les progrès de son traitement et de s'assurer qu'il tire profit de la formule en ligne.

«Une recherche passée a démontré que la thérapie virtuelle donne des résultats semblables à la thérapie en personne, sans compter qu'elle permet de contourner plusieurs contraintes comme le manque de ressources, la mobilité réduite et le manque de temps», souligne Heather Hadjistavropoulos, docteure en psychologie, professeure à l'Université de Regina et directrice du programme Online Therapy.

«Chaque semaine, au moins 500 000 Canadiens s'absentent du travail en raison d'un problème de santé mentale3, ce qui a des répercussions importantes sur les employeurs en matière de baisse de la productivité, d'absentéisme et de coûts associés à l'invalidité, ajoute Mme Pelletier. Le programme de thérapie cognitivo-comportementale virtuelle est une façon d'illustrer notre engagement à offrir des produits et des services novateurs à nos clients et d'avoir une incidence positive sur leur santé et leur bien-être.»

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.

