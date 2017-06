Aide aux femmes en difficulté - Lancement d'un projet d'habitation du Centre Mechtilde à Gatineau







GATINEAU, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Appuyé par les gouvernements du Canada et du Québec, le Centre Mechtilde pourra aller de l'avant avec son projet d'habitation communautaire dans le secteur Hull, à Gatineau. Ce projet, estimé à plus de 7,6 M$, permettra l'ajout de 31 logements abordables de transition qui seront destinés à des femmes en situation d'itinérance et à des femmes monoparentales vivant des problèmes de violence familiale.

Ce projet a reçu un financement de 2,1 M$ des gouvernements du Canada et du Québec en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. La Ville de Gatineau participe également au projet en versant une contribution financière de plus de 630 000 $. Le Centre Mechtilde a, pour sa part, contracté un prêt hypothécaire de plus de 5,2 M$ qui est garanti par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

L'annonce a été faite aujourd'hui par le député de Hull-Aylmer, M. Greg Fergus, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux. Ils étaient accompagnés du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin et de la présidente du conseil d'administration du Centre Mechtilde, Mme Lise Duguay.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'avoir travaillé en partenariat pour la réalisation du Centre Mechtilde à Gatineau. Le logement abordable donne bien plus qu'un simple toit; il améliore la qualité de vie des résidents et contribue au bien-être de toute la communauté. Nos investissements aident les Canadiens à améliorer leur vie, celle de leur famille et de leurs enfants ainsi qu'à contribuer à la prospérité de notre pays. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer.

« Cet important projet permettra, à terme, de répondre à un besoin qui a été exprimé par le Centre Mechtilde. Ces nouveaux logements auront un effet positif sur la vie de ces femmes et de leurs enfants. Ils pourront en effet bénéficier d'un milieu sécuritaire et chaleureux qui saura les aider à cheminer vers l'autonomie et le mieux-être. C'est pour cette raison que le gouvernement est fier de contribuer à cette belle initiative. »

Maryse Gaudreault, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Hull, au nom de Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« La Ville de Gatineau est très fière de l'annonce faite aujourd'hui et du partenariat qui rend possible cette réalisation. Il faut rappeler que le logement abordable est un outil important de lutte à la pauvreté dans nos communautés. Ces investissements répondent à un besoin important pour les gens de Gatineau, mais aussi pour toute notre communauté. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

« Cette offre bonifiée de logements de transition dans la région viendra faciliter la réinsertion sociale de femmes vulnérables et en difficultés. Nous pourrons dès à présent proposer une gamme élargie de services favorisant ainsi l'émergence de nouvelles opportunités et une plus grande autonomie économique pour ces femmes. »

Lise Duguay, présidente du conseil d'administration du Centre Mechtilde

Faits saillants :

Les travaux de transformation et de recyclage de l'ancienne école primaire Saint-Paul , située sur la rue Laramée, seront complétés à la fin de l'automne 2017.

, située sur la rue Laramée, seront complétés à la fin de l'automne 2017. Les locataires des 31 nouveaux logements bénéficieront du programme Supplément au loyer, ce qui leur permettra de payer un loyer qui correspond à 25 % de leur revenu. Cette aide financière additionnelle, de près de 534 000 $ sur cinq ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau .

. Depuis sa création en 1979, le Centre Mechtilde a multiplié ses services dans le secteur Hull afin de mieux répondre aux besoins des femmes victimes de violence conjugale, familiale et à risque d'itinérance, ainsi que leurs enfants. Grâce à cet investissement, l'organisme pourra bientôt ajouter 31 logements de transition aux 14 places en hébergement déjà existantes.

Liens connexes :

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1 800 668-2642 ou consulter le site www.schl.ca.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1 800 668-2642 ou consulter le site www.schl.ca. La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 229 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Restez branché :

Suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Suivez la SHQ sur Twitter et Facebook.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 10:00 et diffusé par :