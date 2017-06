Prix Charles-Biddle 2017 : lancement de l'appel de candidatures







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, ainsi que la présidente-directrice générale de l'organisme Culture pour tous, Mme Louise Sicuro, annoncent l'ouverture de la période de mise en candidature du prix Charles-Biddle, qui prendra fin le 18 août prochain.

Ce prix, décerné par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pendant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, vise à souligner l'apport exceptionnel d'une personne ayant immigré au Québec et dont l'engagement personnel ou professionnel contribue ou a contribué au développement culturel et artistique du Québec sur les scènes locale, nationale ou internationale.

Citations :

« Mettre en lumière le travail des artistes québécois immigrants et les encourager à faire rayonner le Québec par leur apport unique est primordial, et c'est ce que le prix Charles-Biddle permet de faire concrètement. Nous souhaitons, par ce prix, illustrer entres autres combien la diversité culturelle est bien présente et enrichit les collectivités partout au Québec », a déclaré la ministre Kathleen Weil.

« Dans le contexte pluraliste actuel, l'apport des artistes et travailleurs culturels issus de l'immigration est au coeur de notre destin commun. Ce prix rejoint nos aspirations, soit de faire reconnaître l'importance de l'art et de la culture pour le mieux vivre-ensemble », souligne Mme Louise Sicuro, C.M.

Processus de mise en candidature :

Les candidates et candidats doivent oeuvrer dans le secteur des arts et de la culture et avoir contribué de façon notable au développement culturel et artistique du Québec. Ils doivent aussi avoir immigré au Québec, y résider et y avoir réalisé la majeure partie de leur carrière.

La lauréate ou le lauréat du prix Charles-Biddle sera sélectionné par un jury composé de personnalités provenant du milieu des arts et de la culture ainsi que d'un représentant du Ministère. En plus de cette reconnaissance, la personne sélectionnée recevra une bourse de 3 000 $ ainsi qu'une sculpture de bronze et de granit, oeuvre de l'artiste québécoise Danielle Thibeault. Cette sculpture représente un groupe de personnages en mouvement, symbole de l'importance des liens qui se créent entre les citoyennes et citoyens du Québec.

Une personne peut soumettre sa propre candidature ou celle d'une autre personne. Le dossier de candidature complet doit être transmis au plus tard le 18 août 2017, à minuit, à :

Culture pour tous

Prix Charles-Biddle

4750, avenue Henri-Julien

Montréal (Québec) H2T 2C8

Le formulaire de présentation du dossier de candidature ainsi que l'information sur le prix Charles-Biddle sont disponibles dans le site de l'organisme Culture pour tous au www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-charles-biddle.

Le prix Charles-Biddle 2016 avait été décerné à l'auteure-compositrice-interprète d'origine algérienne Lynda Thalie pour reconnaître tant ses talents de musicienne et d'auteure pour enfants que son engagement humanitaire.

Lien connexe :

La page du Ministère présentant le prix Charles-Biddle ainsi que les lauréats des années antérieures :

www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/prix-distinctions/charles-biddle

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 10:00 et diffusé par :