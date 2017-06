La norme nationale rehausse l'influence du centre en matière de santé mentale en milieu de travail depuis 2007







Félicitations au Centre pour la santé mentale en milieu de travail pour ses dix années

de belles réalisations

WINNIPEG, le 5 juin 2017 /CNW/ - La Great-West tient à féliciter le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West à l'occasion de son dixième anniversaire, et applaudit ses nombreuses collaborations et sa riche contribution qui se sont avérées des sources de progrès dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail au Canada.

Parmi les principales réalisations du centre depuis 2007, notons l'élaboration de ressources visant à favoriser la santé mentale et la productivité des employés, l'établissement, en collaboration avec de nombreux autres intervenants, de la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la norme) et le déploiement d'efforts continus en vue d'inciter les employeurs au pays à adopter cette norme pionnière.

La norme compte parmi les premières lignes directrices de ce genre pour les employeurs dans le monde. De plus, elle constitue la base d'une proposition de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), faisant du Canada un chef de file international en matière de santé et de sécurité psychologiques.

« Au nom de notre organisation, je tiens à féliciter Mary Ann Baynton et toute l'équipe du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West alors qu'ils célèbrent dix années de belles réalisations », a déclaré Stefan Kristjanson, président et chef de l'exploitation, Canada. « Le centre tient une place centrale dans la stratégie globale que nous mettons en oeuvre pour contribuer à l'amélioration du bien-être psychologique de tous les Canadiens, et d'après les progrès réalisés à ce chapitre, les efforts du centre portent manifestement leurs fruits. »

Cette année, le centre a commandé d'importants sondages visant à tracer l'évolution des problèmes de santé mentale en milieu de travail depuis 2007. Voici les principales conclusions :

Le pourcentage de Canadiens affirmant que leur milieu de travail est psychologiquement malsain ou dangereux (10 %) a baissé de moitié, puisqu'il s'élevait à 20 % en 2009.

Les travailleurs canadiens affirmant être au fait des problèmes de santé mentale, comme la dépression, sont plus nombreux (79 %); ils n'étaient que 66 % en 2007.

Plus tard cette année, le centre fera paraître un ouvrage qui présentera l'historique des politiques sur la santé mentale en milieu de travail au Canada, mais aussi les réalisations effectuées en la matière depuis 2007.

De nombreux intervenants clés pour la santé mentale en milieu de travail ont reconnu les efforts continus du centre dans ce domaine. Visionnez ces vidéos dans le site Web du centre.

À propos du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West

Mis sur pied en 2007, le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West (le centre) est une importante source d'idées, de ressources et d'outils pratiques conçus dans l'optique de faciliter les activités de prévention, d'intervention et de gestion relativement aux problèmes de santé mentale en milieu de travail. Tous les Canadiens ont accès gratuitement, en ligne, à l'ensemble des ressources créées par le centre. En 2017, celui-ci célèbre dix années de travail visant à aider les employeurs à prendre des mesures concrètes pour favoriser la mise en place d'un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire et gérer les problèmes de santé mentale chez les employés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le centre, veuillez visiter son site Web à l'adresse strategiesdesantementale.com.

À propos de la Great-West

La Great-West, avec la London Life et la Canada-Vie, offre un large éventail de solutions financières et de régimes de garanties et répond aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens. Les compagnies sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

