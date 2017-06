Pizza Pizza ajoute à son menu une végé-pizza épicée Tandoori







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 5 juin 2017) - Pizza Pizza annonce une nouveauté à son menu : la pizza végétarienne épicée Tandoori, offerte dès maintenant dans ses restaurants traditionnels partout au Canada.

La nouvelle végé-pizza épicée Tandoori, faite avec de la sauce piment vert et tandoori masala, est garnie d'oignon rouge, de poivron vert et de champignons et saupoudrée de flocons de piments et de coriandre fraîche.

« Nous aimons faire preuve d'inventivité et créer de nouvelles pizzas qui plairont à nos clients aux goûts variés, affirme Pat Finelli, chef de la direction marketing de Pizza Pizza. Une pizza végétarienne peut se prêter à de délicieuses fantaisies et celle-ci offre une fraîcheur qui s'harmonise bien avec l'accent authentiquement épicé du masala tandoori et de la sauce piment vert. »

Avec un choix de plus de 50 garnitures, Pizza Pizza fait toujours évoluer son menu. L'entreprise, qui célèbre son 50e anniversaire cette année, est chef de file du segment pizza de la restauration rapide. Elle mise sur l'innovation pour répondre aux goûts évolutifs et aux préférences alimentaires des consommateurs. Parmi ces innovations, citons les choix sans gluten et les produits au poulet élevé sans antibiotiques. De plus, tous les produits offerts par Pizza Pizza, y compris les garnitures, sont exempts d'ingrédients artificiels.

Pour voir le menu complet de Pizza Pizza et les renseignements nutritionnels, visitez www.pizzapizza.ca.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Depuis maintenant 50 ans, Pizza Pizza Limitée est animée par sa mission d'offrir « les meilleurs aliments, tout simplement pour vous » en portant une attention particulière à la qualité des ingrédients, au service à la clientèle, à une innovation constante et à l'engagement communautaire. Avec plus de 750 établissements, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L'entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui offrent des menus variés de qualité et d'alléchantes promotions pour répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.

