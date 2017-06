Inauguration de 26 logements pour personnes en situation d'itinérance à Montréal







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ont participé, aujourd'hui à Montréal, à l'inauguration officielle du projet d'habitation Sac-à-Dos, phase II. Cet immeuble abrite 26 logements abordables destinés à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Ce projet a été réalisé par l'organisme Action-Réinsertion Le Sac à dos. Cet organisme favorise la participation et l'engagement des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, notamment par la création d'un milieu de vie et le développement de réseaux d'échanges. L'organisme a profité de cette occasion pour rendre un hommage posthume à l'ex-maire de Montréal, M. Jean Doré, pour son implication auprès des personnes itinérantes.

La cérémonie a eu lieu en présence de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, de Mme Isabelle Melançon, députée de Verdun, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et de M. Richard Bergeron, conseiller de ville du district St-Jacques de l'arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

« Nous sommes fiers de soutenir ce projet et le travail important qui est entrepris par l'organisation Action-Réinsertion Le Sac à Dos. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider tous les Canadiens, tels que ceux qui seront accueillis à ce centre, à accéder à des logements abordables et à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour améliorer leur qualité de vie. Or, c'est grâce au travail exceptionnel des organisations comme celle-ci que ces investissements auront un impact réel dans les collectivités comme Montréal. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je tiens à féliciter l'organisme Action-Réinsertion Le Sac à dos et ses partenaires qui ont réalisé ces logements pour les personnes en situation d'itinérance. Notre gouvernement est très fier d'être associé à ce projet d'habitation qui améliore la qualité de vie des personnes qui ont des besoins particuliers. »

Mme Isabelle Melançon, députée de Verdun, au nom de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis heureux que la Ville de Montréal puisse compter sur des ressources comme Action-Réinsertion Le Sac à dos pour mettre en oeuvre notre plan d'action en itinérance. En effet, sans les efforts de partenaires comme votre organisation, des réalisations comme le projet que nous inaugurons aujourd'hui seraient bien difficiles à livrer. Merci de vos efforts. »

M. Denis Coderre, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de Montréal

Ce projet de plus de 4,2 M$ a reçu le soutien du gouvernement du Québec. Grâce au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), une subvention de près de 1,5 million $ a été attribuée à l'organisme. De plus, la SHQ garantit le prêt hypothécaire contracté par l'organisme pour en compléter le financement.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Le projet a reçu une subvention de plus de 436 000 $.

par le biais de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Le projet a reçu une subvention de plus de 436 000 $. La Ville de Montréal a versé plus de 447 000 $ pour la réalisation de ce projet. Cette somme est remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par l'entremise du fonds du logement social auquel contribuent les 82 municipalités qui en font partie.

Tous les locataires de cet ensemble d'habitation bénéficient du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 447 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. La partie de la Ville est remboursée par la CMM.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, veuillez composer le 1-800-668-2642 ou consulter le site www.schl.ca. La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Chaque année, grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 229 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

