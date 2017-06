Les infirmières et les infirmiers du Canada se rendent à Calgary pour prendre la parole : le Congrès biennal de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers se tiendra du 5 au 9 juin.







CALGARY, June 05, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les infirmières et les infirmiers du Canada se rendent à Calgary pour prendre la parole dans le cadre du congrès biennal de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers (FCSII).



À compter d'aujourd'hui, près de 1 200 infirmières et infirmiers de partout au pays arriveront dans la ville pour assister au congrès qui se tiendra au Centre des congrès TELUS. Ils participeront à deux jours d'ateliers de formation, traiteront des affaires de la FCSII et pourront assister à de nombreuses conférences sur des sujets variés, notamment les soins infirmiers en zone de conflit, les enquêtes ciblant le National Health System du R.-U., l'impact des heures supplémentaires sur les patients et le personnel infirmier, et ils pourront entendre Linda Silas, présidente de la FCSII, parler de la violence au travail et autres questions vitales.

Les 1 200 infirmières et infirmiers prendront la parole dans les rues de Calgary le vendredi, 9 juin, alors qu'ils démontreront leur soutien à la qualité des soins de santé et célèbreront 150 ans de défense des droits des patients. Toutes les séances, sauf les ateliers de formation, sont ouvertes aux médias. Vous trouverez tous les détails du congrès biennal sur le site Web de la FCSII à http://fcsii.ca/Congres2017

Les séances du congrès biennal commencent le mardi, 6 juin, pour prendre fin le vendredi en après-midi. Les personnes des médias peuvent s'attendre à d'autres avis ou communiqués de presse la semaine prochaine. Linda Silas, présidente de la FCSII, est disponible pour des entretiens.

La Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers (FCSII) est la plus grande organisation infirmière au Canada, et représente près de 200 000 infirmières, infirmiers, étudiants et étudiantes en sciences infirmières. La FCSII lutte pour obtenir une discussion, à l'échelle nationale, sur les priorités du secteur de la santé, notamment un régime national d'assurance-médicaments, une approche globale en matière des soins continus et de longue durée, une attention plus marquée aux ressources humaines en santé, et un engagement du gouvernement fédéral par rapport à l'avenir des soins de santé publics.

