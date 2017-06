Gestion d'actifs institutionnels Scotia(MC) lance un nouveau fonds de crédit à rendement absolu







TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Gestion d'actifs institutionnels Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds institutionnel de crédit à rendement absolu Scotia. Ce Fonds est conçu pour maximiser le rendement absolu au cours d'un cycle de marché complet en investissant dans des positions acheteur et vendeur diversifiées, principalement sur les marchés nord-américains des titres à revenu fixe et du crédit, tout en tentant d'atténuer la volatilité et le risque de taux d'intérêt. Il est géré avec souplesse au moyen de stratégies et d'instruments de placement qui vont au-delà de la portée d'un fonds commun de placement traditionnel, et a comme objectif de générer un rendement absolu supérieur au rendement des bons du Trésor canadien à 90 jours.

« Le Fonds institutionnel de crédit à rendement absolu Scotia est une solution de placement conçue pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients institutionnels et privés, a indiqué Glen Gowland, vice-président principal et chef de la gestion d'actifs, Banque Scotia. Il permettra à nos clients de renforcer leurs portefeuilles plus traditionnels au moyen d'une stratégie à rendement absolu complémentaire et non corrélée. »

Dans le contexte actuel de faibles taux d'intérêt et d'incertitude sur les marchés, les investisseurs institutionnels et privés du Canada requièrent des solutions de placement non traditionnelles offrant des rendements potentiels supérieurs.

Le Fonds institutionnel de crédit à rendement absolu Scotia offre aux clients institutionnels et privés l'accès à une stratégie de crédit à rendement absolu, qui est gérée par l'équipe de placement de Gestion d'actifs institutionnels Scotia depuis plus de trois ans. Cette stratégie vise à tirer son épingle du jeu dans un contexte de hausse de taux tout en réalisant un rendement absolu dans des marchés haussiers et baissiers.

À propos de Gestion d'actifs institutionnels Scotia

Gestion d'actifs institutionnels Scotia est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est une propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Pour en savoir davantage, consultez le site www.scotiabank.com/instl/fr/0,,10913,00.html.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation financière au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés ainsi que des services bancaires privés, de gestion de patrimoine, de banque d'investissement et de marchés financiers. Au 31 janvier 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 887 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.banquescotia.com et suivez-nous sur Twitter @ScotiabankViews.

Les placements dans le Fonds institutionnel de crédit à rendement absolu Scotia peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire la notice d'offre confidentielle avant d'investir. Le Fonds institutionnel de crédit à rendement absolu Scotia n'est pas garanti, sa valeur fluctue souvent et son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement dans l'avenir.

